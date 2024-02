Le projet de rémunération de 56 milliards de dollars approuvé par le conseil d'administration de Tesla en 2018 en faveur de son dirigeant Elon Musk mais contesté par un actionnaire minoritaire a conduit une juge de l'Etat du Delaware à le faire annuler.

Ce programme s'appuyant non pas sur une rémunération mais des stock-options et des objectifs de résultats financiers a été jugé exorbitant et validé à la suite d'informations erronées et trompeuses fournies aux actionnaires, d'autant plus que certains administrateurs, comme Kimbal Musk, frère d'Elon, sont très proches et pas forcément neutres dans le processus décisionnel.

Si Tesla et son dirigeant peuvent toujours faire appel de la décision, Elon Musk n'a pas caché son mécontentement sur son réseau social X en organisant un sondage dans lequel il propose de faire migrer le siège social de Tesla du Delaware au Texas.

Le sondage s'est déclaré à 87% en faveur du Texas où l'entreprise a déjà installé ses quartiers généraux pour profiter du dynamisme de la région d'Austin, considérée comme une nouvelle Silicon Valley riche en ingénieurs et talents de toutes sortes alors que la Californie devient moins attirante.

Le Delaware, un Eldorado qui s'est retourné contre Elon Musk ?

Le Delaware est fréquemment choisi comme site de siège social des entreprises pour sa législation spécifique qui en fait un quasi-paradis fiscal avec des impôts sur les entreprises particulièrement bas.

De fait, un grand nombre de grands groupes américains sont liés à l'Etat du Delaware. Les cours de justice de l'Etat fédéral sont aussi souvent choisies dans les affaires de litige sur la propriété intellectuelle en étant généralement favorables au détenteur des droits.

Mais Elon Musk ne cache pas depuis plusieurs années son intérêt pour le Texas où opèrent plusieurs de ses entreprises et la décision de la juge Kathaleen McCormick ne fait que conforter ce sentiment.

Entre invectives contre une décision qualifiée aussi de politique (qui serait pilotée par l'administration Biden) et appel à faire enregistrer les entreprises américaines au Nevada ou au Texas pour éviter des déconvenues similaires, Elon Musk rumine son mécontentement.

Il fait bon vivre au Texas

Ars Technica rapporte d'ailleurs que le Texas, sans doute sous l'effet de l'afflux de nouvelles entreprises sur ses terres, est en train de mettre en place un cadre législatif qui lui permettra de gérer et juger les litiges entre les entreprises.

Les actionnaires de Tesla devront toutefois se prononcer sur une migration complète de l'entreprise au Texas et ils devront être attentifs aux implications pouvant conduire à un changement des règles de gouvernance, notent les observateurs.

Pour certains analystes, cet appel à migrer du Delaware au Texas ressemble un peu à un caprice ou une vengeance est typique des chefs d'entreprise qui cherchent une alternative quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent...sans être forcément intéressant pour les actionnaires.