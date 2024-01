La gouvernance d'Elon Musk pourrait-elle être remise en cause par sa consommation grandissante de produits stupéfiants ? Une enquête du Wall Street Journal s'est penchée sur l'attrait du milliardaire pour les drogues, notammant la kétamine, et un usage de plus en plus soutenu qui commencerait à inquiéter ses collaborateurs.

Si l'homme d'affaires s'est souvent amusé à brouiller les pistes, divers témoignages relèvent ce qui semble être une consommation soutenue de drogues et d'alcool durant des soirées privées, parfois avec son frère Kimbal, présent au conseil d'administration de plusieurs de ses sociétés.

Des témoignages de collaborateurs évoqueraient également des réunions de travail au sein de SpaceX et de Tesla durant lesquelles Elon Musk semble être dans un état second.

Des perturbations qui posent question

Un épisode en particulier a posé question, alors que le milliardaire est arrivé en retard à une réunion chez SpaceX et a tenu des propos incohérents, conduisant la présidente Gwynne Shotwell à mener l'événement à sa place.

Les essais de Starship

Ce risque d'une consommation de produits stupéfiants qui semble plus régulière et soutenue commence à inquiéter en haut lieu, notamment dans le cadre de la gestion de SpaceX, l'entreprise aux ambitions spatiales relevées et qui est de fait un important partenaire pour la NASA, du transport d'astronautes au lancement de satellites et vaisseaux militaires (comme la navette expérimentale X-37B), de la participation aux volets du programme Artemis de retour des humains sur la Lune en passant par le développement d'un vaisseau spatial Starship capable d'aller coloniser Mars.

En haut lieu, on s'inquiéterait sur la capacité d'Elon Musk à gérer ses entreprises dans cet état d'agitation nerveuse. La publication de messages parfois problématiques sur le réseau social X (anciennement Twitter) a également pu lui valoir des ennuis.

Consommation de drogues ou épuisement chronique ?

Des incidents potentiellement liés à la consommation de drogues ont été relevés ces dernières années, avec des comportements étranges. L'image d'Elon Musk fumant un gros pétard lors d'une émission de radio a peut-être aussi contribué à renforcer cette impression d'un attrait pour les substances illicites.

Cela crée également un contraste avec les politiques strictes de dépistage des drogues dans ses diverses entreprises. De son côté, l'avocat d'Elon Musk rejette ces témoignages et assure que l'homme d'affaires est régulièrement contrôlé, sans avoir pris la main dans le sac.

Cet état second parfois observé chez l'homme d'affaires pourrait aussi venir d'un manque chronique de sommeil et de la pression exercée comme subie dans la gestion de ses divers projets en voulant aller toujours plus vite.

En 2018, il évoquait déjà être proche du burn out, souffrir de manque de sommeil et prendre un traitement pour tenir le choc.