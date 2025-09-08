Le conseil d'administration de Tesla a sorti l'artillerie lourde pour tenter de recentrer son imprévisible PDG. Dans un document officiel, il propose aux actionnaires de valider un nouveau plan de rémunération pour Elon Musk qui dépasse l'entendement : jusqu'à 1000 milliards de dollars en actions sur la prochaine décennie.

L'objectif avoué n'est pas seulement de le récompenser, mais surtout de le "retenir et inciter" à se consacrer pleinement à Tesla, alors que ses multiples projets (SpaceX, xAI, X...) et ses prises de position politiques suscitent des inquiétudes.

Quelles sont les conditions de ce plan "stratosphérique" ?

Ce n'est pas un chèque en blanc. Pour toucher ce jackpot, Elon Musk devra transformer Tesla en une entreprise d'une taille jamais vue. Le plan de rémunération est conditionné à l'atteinte d'objectifs qui semblent aujourd'hui relever de la science-fiction :

Atteindre une valorisation boursière de 8 500 milliards de dollars (contre environ 1 100 milliards aujourd'hui).

(contre environ 1 100 milliards aujourd'hui). Livrer 20 millions de voitures électriques par an .

. Mettre en service un million de Robotaxis.

Produire un million de robots humanoïdes.

Ces paliers sont si élevés qu'ils visent à lier intrinsèquement la fortune de Musk à une croissance explosive de l'entreprise.

Pourquoi une telle somme pour retenir Elon Musk ?

Cette proposition spectaculaire répond à une double menace. D'une part, Elon Musk a lui-même mis la pression en janvier 2024, déclarant qu'il était "mal à l'aise" de développer l'IA et la robotique chez Tesla sans détenir environ 25% du contrôle de l'entreprise, menaçant de "construire ces produits ailleurs".

D'autre part, le conseil d'administration semble admettre sa dépendance totale à son PDG, craignant de le voir délaisser Tesla. "Nous sommes convaincus que la vision singulière d'Elon est essentielle", écrit le CA aux actionnaires. Le message est clair : il faut payer le prix fort pour garantir son attention.

Ce plan a-t-il une chance d'être validé ?

Malgré le montant astronomique, l'approbation des actionnaires est très probable. La logique est simple : ils n'ont rien à perdre.

Si Musk échoue, il ne touche rien. S'il réussit l'impossible, la valeur de leurs propres actions aura tellement grimpé qu'une telle rémunération leur paraîtra acceptable. Pourtant, ce plan intervient dans un contexte judiciaire complexe : un précédent package de 56 milliards de dollars, datant de 2018, a été annulé par la justice du Delaware.

Ce nouveau vote apparaît donc aussi comme un moyen de contourner cette décision, en transformant l'entreprise en un pari géant sur un seul homme et sa capacité à continuer de fasciner Wall Street.

Foire Aux Questions (FAQ)

Elon Musk va-t-il vraiment devenir le premier trilliardaire ?

C'est la conséquence possible de ce plan s'il est validé et si tous les objectifs sont atteints. Sa fortune actuelle étant estimée à environ 430 milliards de dollars, ce plan le propulserait bien au-delà du seuil des 1000 milliards (un "trillion" en anglais), un niveau de richesse jamais atteint dans l'histoire.

Pourquoi le précédent plan de rémunération a-t-il été annulé ?

En janvier 2024, une juge du Delaware a annulé le plan de 56 milliards de dollars de 2018, estimant que le conseil d'administration de Tesla n'était pas suffisamment indépendant d'Elon Musk au moment de la négociation et que les actionnaires avaient été mal informés. La justice a jugé le processus vicié.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Tesla ?

Cela montre que le conseil d'administration lie la survie et le succès futur de Tesla à la seule présence d'Elon Musk. C'est une stratégie à très haut risque qui mise tout sur sa capacité à innover et à tenir des promesses de croissance exponentielle, dans un marché de plus en plus concurrentiel.