Elon Musk multiplie les annonces spectaculaires dans le domaine de l’intelligence artificielle. Après l’ouverture en open source de son modèle Grok 2.5, il ambitionne désormais de disposer de l’équivalent de 50 millions de GPU H100 sur cinq ans.

Cette stratégie colossale vise à positionner son entreprise xAI comme un acteur incontournable face à des géants déjà bien installés comme OpenAI, Google, Microsoft et Meta.

Alors que Grok 5 est déjà annoncé comme une étape vers l’intelligence artificielle générale (AGI), la bataille pour le futur de l’IA semble s’intensifier à un rythme inédit.

Une vision industrielle démesurée

Musk a exprimé sa volonté de créer une infrastructure gigantesque, composée de dizaines de millions de processeurs spécialisés pour l’IA. Ces processeurs, se comptant déjà par centaines de milliers dans le supercalculateur Colossus de xAI et qu’il compare aux GPU H100 de Nvidia – actuellement les plus recherchés par les acteurs du secteur – représentent un investissement massif.

L’homme d’affaires va encore plus loin en évoquant un avenir où « des milliards de GPU » seraient déployés pour soutenir des modèles toujours plus complexes. Cette vision pourrait transformer l’échelle actuelle des infrastructures informatiques, déjà sous tension à cause de la demande croissante en puissance de calcul et de ressources naturelles déjà mises à mal.

Dans ce paysage, Musk tente de s’imposer comme un rival direct de Mark Zuckerberg, qui a déjà sécurisé un stock important de puces graphiques pour alimenter ses IA. Une véritable course à l’armement technologique semble se dessiner entre les deux entrepreneurs, tandis qu'OpenAI déploie des projets de datacenters IA géants dans le cadre du programme Stargate.

Grok 5 : un pas vers l’intelligence artificielle générale

Le moteur central de cette stratégie reste l’évolution rapide des modèles d’IA développés par xAI. Après l’ouverture de Grok 2.5 au public en open source, un tournant stratégique, c’est désormais Grok 5 qui attire l’attention.

Présenté comme un futur grand modèle multimodal, il ambitionne de franchir un cap vers l’AGI, c’est-à-dire une intelligence artificielle capable d’égaler ou de dépasser les capacités cognitives humaines.

Selon Musk, cette évolution pourrait avoir des impacts directs non seulement sur le marché de l’IA mais aussi sur des entreprises comme Tesla, en ouvrant de nouvelles perspectives pour la conduite autonome des véhicules et les services associés. Les investisseurs y voient à la fois une opportunité et un risque, car la mobilisation de centaines de milliers de GPU nécessite des coûts colossaux.

Un marché financier sous tension

Les annonces d’Elon Musk ont déjà provoqué des réactions notables sur les marchés. Les actions de Nvidia, fournisseur incontournable de GPU, ont affiché une volatilité accrue, tiraillées entre perspectives d’explosion de la demande et craintes de dépendance excessive.

Tesla, de son côté, pourrait bénéficier indirectement des avancées réalisées par xAI, mais cela reste conditionné à une intégration technologique réussie et à une maîtrise des coûts.

Il est intéressant de noter que la mise à disposition de Grok 2.5 a été perçue comme une manière de créer un écosystème collaboratif, capable d’accélérer le développement et l’adoption de ces outils. Cette démarche pourrait renforcer la position de Musk dans une compétition mondiale où l’agilité compte autant que la puissance brute.

Une confrontation ouverte avec la concurrence

L’arrivée de Musk sur ce terrain stratégique intensifie la concurrence avec d’autres géants. Meta mise déjà sur LLaMA, Microsoft poursuit son alliance avec OpenAI, et Google continue avec Gemini tandis qu'Anthropic profite de liens avec Amazon pour faire progresser son IA Claude.

Dans ce contexte, xAI essaie de se différencier par son ambition industrielle démesurée et par une stratégie qui associe hardware et software. Comme Musk l’a affirmé : « Il faudra des ordres de grandeur supérieurs en puissance de calcul pour atteindre une véritable AGI ».

Pour les observateurs, plusieurs questions demeurent : les infrastructures électriques et logistiques pourront-elles suivre un tel rythme ? Les limites physiques et énergétiques risquent de devenir centrales dans une économie où la demande en GPU explose.

Vers un futur façonné par des milliards de processeurs

La trajectoire tracée par Elon Musk ouvre la voie à un futur où la puissance de calcul devient une ressource comparable au pétrole au siècle précédent. L’équation repose sur la capacité de produire, d’alimenter et de mettre en réseau une armée de processeurs. Ce pari, s’il réussit, ouvrirait la voie à une transformation radicale de l'économie en permettant de faire émerger des superintelligences dépassant les capacités humaines.

Mais derrière cette vision futuriste, l’enjeu reste double : créer une intelligence plus performante que l’humain, tout en gérant les conséquences éthiques, économiques et stratégiques d’une telle révolution.

Musk avance donc une promesse ambitieuse mais risquée : celle de donner à son IA les moyens matériels d’atteindre l’AGI, au prix d’un bouleversement complet de l’industrie numérique.