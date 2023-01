Il faut s'y habituer : les prix des modèles de la gamme Tesla peuvent évoluer très vite, avec des gagnants et des perdants. Ce vendredi, c'est en forte baisse que se sont dirigés les tarifs des Model 3 et Model Y.

La populaire Model 3 démarre donc désormais à 44 990 € au lieu de 53 490 €, ce qui permet, avec les aides d'Etat de 5000 €, de se retrouver sous les 40 000 € en premier prix catalogue.

Du côté de la Tesla Model Y, la baisse est un peu plus légère mais ouvre maintenant la série à 46 990 € au lieu de 49 990 €. Avec le bonus de 5000 €, cela fait donc démarrer le véhicule électrique à 41 990 €.

Optimisation de production ou relance du marché ?

Tesla affirme que ces baisses sont essentiellement liées aux optimisations de ses techniques de production et de ses approvisionnements mais c'est aussi un bon moyen de se rendre plus attractif en baissant ses prix face à une concurrence toujours plus intense sur le segment des véhicules électriques.

Le récent Mondial de l'Auto de Paris a montré que les constructeurs chinois sont prêts à s'inviter sur les marchés européens avec des modèles présents sur tous les segments.

Si cette baisse de prix peut être un déclencheur pour les nouveaux acheteurs, ceux qui viennent d'acquérir une Tesla Model 3 ou Model Y aux tarifs précédents pourraient se sentir lésés.

Tant pis pour les acquéreurs récents

En Chine, de récents acheteurs ont manifesté leur mécontentement quand Tesla a annoncé des remises au mois de décembre pour relancer ses ventes dans le pays et ont essayé d'obtenir des compensations.

Le constructeur est coutumier de ces variations brutales du prix de ses véhicules électriques, dans un sens ou dans l'autre, au fil de l'évolution de la production, elle-même dépendante des approvisionnements mais aussi d'événements comme la reprise de la pandémie de Covid-19 pouvant affecter le rythme de production dans ses Gigafactories, dont celle de Shanghai, plusieurs fois mise en pause.

Modifier les tarifs à la volée permet également de moduler la demande en fonction de ces obstacles, le temps de résoudre certaines difficultés en amont. Pour les acheteurs (et aussi les investisseurs), cela peut être un peu compliqué à suivre puisqu'aucune indication n'est donnée concernant une prochaine évolution du prix.