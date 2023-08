Avec ses véhicules électriques dotés d'un système ADAS avancé (Autopilot) et prêts à passer à la conduite autonome avec l'option FSD (Full Self Driving), le constructeur Tesla est régulièrement l'objet d'investigations de la part de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ces dernières années aux Etats-Unis.

L'organisme peut aussi enquêter à l'occasion sur des défauts de finition ou des incidents signalés par les automobilistes. Or, une bonne dizaine de plaintes de conducteurs est remontée dernièrement pour signaler un problème avec la direction de Tesla Model 3 et Model Y entraînant une perte de contrôle et une désactivation de la direction assistée.

La direction des Mddel 3 et Y suspectée

L'alerte est suffisamment sérieuse pour que la NHTSA décide de lancer une nouvelle investigation sur ce défaut, afin notamment de déterminer s'il ne concerne que quelques véhicules, comme ce fut le cas pour des Model Y dont le volant se détachait, ou si cela concerne potentiellement l'ensemble des modèles en circulation, soit tout de même 280 000 véhicules qu'il faudrait alors envisager de rappeler.

Il ne s'agit pour le moment que d'une phase de collecte d'informations sur les cas recensés et pas encore d'une enquête à proprement parler. La NHTSA a lancé de multiples enquêtes visant Tesla, toutes n'aboutissant pas forcément à une validation des faits et à des mesures correctrices.

Tesla habitué des enquêtes de la NHTSA

Parmi les problématiques récurrentes rencontrées, le comportement du système Autopilot dans certaines circonstances est pointé du doigt après plusieurs collisions, en particulier avec des véhicules de secours et d'urgence.

Certains conducteurs disent aussi avoir été confrontés à des accélérations subites et un freinage inactif, même si Tesla a régulièrement démontré via les enregistrements des données de bord que les conducteurs tendent à confondre les deux pédales et restent crispés sur la pédale d'accélérateur.

Dans d'autres cas, les véhicules Tesla peuvent freiner brutalement en pleine voie rapide en pensant discerner un danger ou une situation à risque inexistante, au risque de surprendre les conducteurs alentour dans le trafic.

L'entreprise indique en retour que son système d'assistance à la conduite Autopilot rend ses véhicules électriques beaucoup plus sûrs en moyenne par rapport à la conduite humaine pure.

Ils le seront plus encore avec la démocratisation de la conduite semi-autonome FSD puis intégralement autonome. A ce dernier niveau, une supervision humaine ne sera en principe plus nécessaire pour assurer l'ensemble des tâches de conduite dans toutes les situations.

Elon Musk, CEO de Tesla, a régulièrement promis l'arrivée de la conduite totalement autonome dans les véhicules électriques, et assure toujours qu'elle sera possible avant la fin de l'année.