Face à la domination de géants comme Nvidia et AMD, qui opèrent sur un rythme de renouvellement annuel, Elon Musk a dévoilé une stratégie particulièrement ambitieuse.

Le constructeur automobile entend réduire son cycle de conception de puces à seulement neuf mois, une accélération majeure qui vise à lui conférer un avantage décisif dans la course à l'autonomie et à l'IA.

Une feuille de route pour dominer le volume

La déclaration a été faite sur le réseau social X, où Elon Musk a précisé que la conception de la puce AI5 était « presque terminée », tandis que sa successeure, la AI6, entrait déjà dans ses premières phases de développement. Mais la vision s'étend bien au-delà, avec les puces AI7, AI8 et AI9 déjà envisagées dans cette nouvelle temporalité.

Cette stratégie d'accélération vise à produire à terme « les puces IA au plus haut volume au monde, et de loin ». Cette annonce s'accompagne d'une campagne de recrutement agressive, invitant les ingénieurs spécialisés à rejoindre les équipes de Tesla pour participer à ce projet d'envergure.

L'avantage stratégique d'un cycle raccourci

Pourquoi une telle précipitation ? Les experts et la communauté Tesla soulignent l'importance stratégique de cette approche. Des cycles de puces plus courts permettent un apprentissage plus rapide, des itérations plus fréquentes et, in fine, un avantage cumulatif.

Solving AI5 was existential to Tesla, which is why I had to focus both the teams on that chip and I’ve personally spent every Saturday for several months working on it.



This will be a very capable chip. Roughly Hopper class as single SoC and Blackwell as dual, but it costs… — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Cet effet boule de neige en matière d'IA et de conduite autonome pourrait devenir de plus en plus difficile à rattraper pour les concurrents. Il ne s'agit pas seulement de performance brute mais aussi de capacité à intégrer les dernières avancées technologiques dans le silicium à un rythme que personne d'autre ne peut suivre.

Des défis industriels et sécuritaires complexes

La mise en production de ces processeurs IA représente un défi colossal. Des informations antérieures confirment que Samsung et TSMC ont été sélectionnés pour fabriquer la puce AI5.

Les deux fondeurs utiliseraient des processus de gravure différents, respectivement 2nm et 3nm, mais Musk a insisté sur le fait que les deux versions devront fonctionner de manière identique.

Au-delà de la production, les puces destinées à l'automobile, et plus particulièrement aux systèmes de conduite autonome, doivent se conformer à des normes de sécurité fonctionnelle extrêmement strictes.

Accélérer le cycle de conception sans faire de compromis sur la sécurité sera sans doute le plus grand défi de Tesla pour concrétiser cette ambition.