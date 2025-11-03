C'est l'arlésienne la plus célèbre de l'industrie automobile. Annoncé en grande pompe en 2017 pour une sortie prévue en 2020, le Tesla Roadster de deuxième génération n'a cessé d'être repoussé. L'attente est telle que même Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a récemment tweeté sur les difficultés à obtenir un remboursement pour son acompte de 50 000 $ versé en 2018.

Invité du podcast de Joe Rogan, Elon Musk a une nouvelle fois relancé la machine à fantasmes de manière spectaculaire.

Une démonstration "inoubliable" avant la fin de l'année ?

Interrogé sur le statut du Roadster, Musk a confirmé que Tesla était "proche" de démontrer un nouveau prototype. Il a qualifié cette future démonstration d'"inoubliable" et a promis qu'elle aurait lieu avant la fin de l'année, ou "dans quelques mois".

Il a évoqué son ami Peter Thiel, qui se plaignait que "le futur était censé avoir des voitures volantes". "Je pense que si Peter veut une voiture volante, nous devrions pouvoir lui en vendre une", a ajouté Musk.

Est-ce vraiment une "voiture volante" ?

Fidèle à lui-même, Musk est resté évasif sur la nature exacte du véhicule. "Est-ce seulement une voiture ? Je n'en suis pas sûr", a-t-il lancé, avant de préciser qu'elle "ressemble à une voiture". Il a refusé de dire si elle aurait des ailes rétractables ou serait un VTOL (avion à décollage vertical).

Il a simplement décrit la technologie embarquée comme "folle, folle, folle", et "plus folle que toutes les voitures de James Bond réunies".

Le retour du "SpaceX Package" ?

Ces déclarations ne sont pas totalement nouvelles. Dès 2017, Musk avait évoqué un "SpaceX package" optionnel pour le Roadster, utilisant des propulseurs à air froid pour améliorer l'accélération et la force d'appui. Il avait déjà mentionné la capacité de "planer" ou "voler" sur de courtes distances.

Il est probable que la "voiture volante" de Musk soit plutôt un véhicule capable de sauts ou de vol stationnaire bref. D'ailleurs, Tesla a déjà déposé un brevet pour un système de ventilateurs dans les jupes latérales, capable de générer un effet de vide pour plaquer la voiture au sol, ou d'inverser le flux pour permettre de "planer".

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Tesla Roadster devait-il sortir ?

Le Tesla Roadster de deuxième génération a été dévoilé en novembre 2017 et sa production était initialement prévue pour 2020. Elle a été repoussée chaque année depuis.

Elon Musk est-il fiable sur ses dates de sortie ?

L'histoire a montré que non. Elon Musk est tristement célèbre pour ses délais trop optimistes, que ce soit pour le Roadster, le Cybertruck ou même le premier lancement du Falcon Heavy de SpaceX, qui a eu cinq ans de retard.

Qu'est-ce que le "SpaceX package" ?

C'est une option, mentionnée par Elon Musk, qui équiperait le Roadster de propulseurs à air froid (similaires à ceux utilisés par SpaceX) pour augmenter drastiquement l'accélération et la maniabilité, et potentiellement permettre au véhicule de "flotter" ou de faire de courts sauts.