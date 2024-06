Après avoir démarré la carrière de Tesla par un Roadster qui était essentiellement l'électrification d'une Lotus, Elon Musk promet depuis plusieurs années (avec une première présentation en 2017) une nouvelle génération de Roadster aux caractéristiques ébouriffantes.

Le Tesla Roadster de nouvelle génération ofrirait ainsi des performances le propulsant à plus de 300 km/h, une accélération 0-60 mph en moins d'une seconde, tout en offrant une solide autonomie grâce à un grand pack de batteries.

Mieux, il pourrait hériter de technologies issues de SpaceX pour pousser ses qualités au-delà de celles d'un véhicule traditionnel. En particulier, le milliardaire a évoquer des moteurs de poussée additionnels qui feraient littéralement décoller la voiture !

Des moteurs à air comprimé pour décoller ?

Ils seraient compris dans une option SpaceX Package qui donneraient la possibilité au Roadster de faire des bonds à défaut de voler comme un avion. On attend toujours de voir ce que cela pourrait donner en réalité, alors que le calendrier du projet de Roadster n'a cessé de glisser pour laisser passer des iniatives prioritaires.

En début d'année, Elon Musk est revenu sur le sujet en affirmant que le Roadster est un véhicule unique en son genre et qu'il pourrait être lancé d'ici 2025. S'il ne faut pas forcément s'accrocher à cette fenêtre, le milliardaire a encore répondu à un commentaire sur le réseau social X en affirmant que "le nouveau Tesla Roadster peut voler".

A défaut d'autres précisions, il faudra se contenter de cette évocation sybilline qui suggère que le véhicule pourra littéralement s'arracher à la gravité et au goudron pour au minimum faire des bonds.

Le Tesla Roadster, nouveau délire de milliadaire ?

Dans quelles circonstances et pour quels scénarios d'usage ? Cela reste à découvrir. En attendant, l'homme d'affaires entend mettre plutôt en avant la conduite autonome et les robotaxis lors d'un événement qui se tiendra en août. C'est une autre des promesses et prédictions qui pourrait se réaliser, là encore avec plusieurs années de retard.

Tesla Roadster des années 2010, dont un exemplaire est dans l'espace

avec Starman à bord, quelque part entre la Terre, Mars et Vénus !

Mais il faut reconnaître que l'homme ne manque ni de ressources ni d'idées dans ses différentes entreprises, ce qui peut conduire à des embouteillages dans ses projets.