Tesla démarre officiellement ses premiers trajets en robotaxis sans conducteur de sécurité à Austin, au Texas. L'annonce, relayée par le patron Elon Musk sur X, a immédiatement fait réagir les marchés financiers, provoquant une hausse de l'action Tesla.

Une poignée de véhicules sans superviseur

Le déploiement se fait de manière très progressive. Un responsable de l'IA chez Tesla précise que quelques véhicules sans superviseur sont pour l'instant intégrés à la flotte plus large qui conserve pour sa part des opérateurs humains.

Ces derniers, présents par " paranoïa sécuritaire " selon Elon Musk, sont assis sur le siège passager. Le ratio de véhicules entièrement autonomes augmentera avec le temps.

Robotaxi rides without any safety monitors are now publicly available in Austin.



Starting with a few unsupervised vehicles mixed in with the broader robotaxi fleet with safety monitors, and the ratio will increase over time. https://t.co/ShMpZjefwB — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) January 22, 2026

Des témoignages sur les réseaux sociaux indiquent que les courses sont payantes et évoquent surtout un véhicule suiveur qui accompagne pour l'instant ces robotaxis.

Cette avancée est-elle synonyme de sécurité ?

La question de la sécurité reste centrale, et le bilan de Tesla est mitigé. Avant même le retrait des superviseurs, la petite flotte de robotaxis à Austin a été impliquée dans huit accidents en six mois l'année dernière.

Alors que les partisans de la marque y voient un progrès indéniable, des critiques dénoncent une manœuvre de communication.

L'initiative vise à mettre en avant une capacité qui n'est pas encore totalement mature. Le système Full Self-Driving de Tesla, sur lequel s'appuie la technologie, est toujours considéré comme un système de niveau 2 qui requiert une supervision humaine constante.

Un retard de Tesla par rapport à Waymo

Malgré cette annonce, Tesla reste loin derrière son principal concurrent, Waymo. La filiale d'Alphabet a commencé à proposer des trajets sans conducteur dès 2018 et opère aujourd'hui un service de robotaxis à grande échelle avec des milliers de véhicules dans plusieurs villes américaines. La dernière en date est Miami avec le tout récent lancement du service commercial.