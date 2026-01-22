C'est aujourd'hui que Waymo lance officiellement son service commercial de robotaxis à Miami. D'abord accessible à près de 10 000 personnes, le service couvre une zone initiale d'environ 155 km2.

Si les premiers usagers peuvent donc commander un véhicule sans chauffeur via l'application Waymo, l'entreprise avait commencé à tester ses véhicules dans la ville de Floride depuis plusieurs années.

Un déploiement progressif, comme à chaque fois

La couverture du service de Waymo à Miami comprend des quartiers populaires, mais elle évite pour le moment des destinations touristiques majeures, ainsi que l'aéroport international de Miami.

Ce déploiement progressif suit le modèle déjà éprouvé dans d'autres villes, avec une ouverture aux personnes sur liste d'attente avant un accès au grand public.

Pour la gestion de la flotte de véhicules électriques, incluant la recharge, le nettoyage et la maintenance, Waymo fait équipe avec Moove, une entreprise de mobilité d'origine africaine soutenue par Uber.

Miami n'est qu'une nouvelle étape pour Waymo

Face aux préoccupations du public, Waymo met en avant la sécurité des passagers comme une priorité absolue. La filiale d'Alphabet s'appuie sur un bilan solide, et affirme avoir réduit de dix fois des accidents corporels graves par rapport aux conducteurs humains.

Miami n'est qu'une étape dans une stratégie d'expansion ambitieuse. Il s'agit du sixième marché américain pour Waymo, après Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin et Atlanta. Fin 2025, Waymo revendiquait 450 000 courses payantes par semaine.

Waymo a déjà annoncé son intention de se lancer dans plus de 20 villes dans les années à venir, dont Dallas, Houston, Las Vegas, Washington, mais aussi des métropoles internationales comme Tokyo et Londres.