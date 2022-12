L’exploit ne s’est toutefois pas fait sans une profonde modification de la voiture électrique. L’américain Matt Mikka,qui détient la chaîne YouTube Warped Perception, a ainsi partagé son expérience.

Dans cette vidéo nommée « Cordless Telsa » (Telsa sans fil), il montre comment il a réussi à parcourir 2800 km sans avoir besoin de s’arrêter une seule fois à une bonne de recharge. Pour y arriver, il a profondément modifié la voiture en y ajoutant un moteur monocylindrique de 400 cm3 (près de 13 chevaux) avec des générateurs électriques.

La Tesla se recharge ainsi toute seule lorsque le moteur s’arrête, par exemple, lors de ses pauses dans des hôtels. Gros point négatif, le rechargement de la voiture produisait énormément de bruis gênant les autres personnes qui s’étaient arrêtées pour se reposer.

L’autre point négatif est que la voiture hybride était tellement modifiée avec un moteur beaucoup plus petit qu'elle n’allait pas très vite. Il s’est même fait arrêter par les autorités pour vitesse trop lente. De plus, il a fallu qu’il s’arrête très souvent afin de pouvoir recharger la voiture.

Pour Matt Mikka, l’expérience est une réussite et l’encourage à perfectionner sa voiture pour augmenter encore plus l’autonomie et surtout la vitesse.