Un accident mortel intervenu début novembre en Chine et impliquant une Tesla Model Y fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et repose la question de la sécurité des véhicules.

Si les réactions sont nombreuses, c'est que la scène a été filmée par les caméras de surveillance de la ville, dévoilant tout le déroulé de l'incident puis de l'accident. Une voiture électrique semble avoir voulu se garer sur le bas-côté mais ne s'est finalement pas arrêtée et a commencé à accélérer.

Le véhicule a rapidement pris de la vitesse et a commencé à louvoyer dans une circulation rare mais en percutant plusieurs deux-roues avant de finir sa course à grande vitesse contre des bâtiments, au terme d'un parcours incontrôlé de plus de 2 kilomètres à très vive allure.

Défaillance du véhicule ou du conducteur ?

L'accident a fait deux morts et plusieurs blessés. Le conducteur a affirmé que la pédale de frein ne répondait pas tout au long de ce parcours mortel. De son côté, Tesla indique que les logs du véhicule ne montrent pas de traces d'appui sur la pédale de frein avant tandis que la pédale d'accélérateur aurait été pressée pendant une bonne partie de la course folle.

Sur la vidéo, les feux frein ne sont éclairés que brièvement plus de 20 secondes après le début de la course folle. Une nouvelle fois, le témoignage du conducteur diffère de ce que les données de télémétrie du véhicule ont enregistré.

Tesla a déjà annoncé son intention de collaborer pleinement avec les autorités locales pour faire la lumière sur ce nouvel accident qui ressemble beaucoup à ceux observés aux Etats-Unis et dont la NHTSA a conclu pour beaucoup qu'il s'agissait le plus souvent d'un appui par erreur sur la pédale d'accélérateur au lieu du frein, la peur tétanisant ensuite et incitant à maintenir le pied appuyé sur la mauvaise pédale.

Mauvaise publicité

Les réseaux sociaux multiplient les théories alternatives, dont celle d'un défaut du véhicule, du système Autopilot ou du service Autopark de parking automatique, mais n'ont d'autres sources que ce qui est montré sur la vidéo.

L'enquête devra établir les responsabilités mais Tesla n'a sans doute pas besoin de cette mauvaise publicité sur son deuxième plus grand marché qui est aussi le plus vaste au monde.

La concurrence est rude et les fabricants chinois de voitures électriques se multiplient tout en se montrant offensifs, s'attaquant à tous les segments et rivalisant de technologies et d'innovations pour se démarquer.