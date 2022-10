Tesla s'offre un record de livraisons mais les analystes en voulaient plus

Si l'événement Tesla AI Day a marqué les esprits avec la démonstration du robot Optimus qui doit révolutionner notre avenir (selon Saint Elon), le volet automobile n'a pas été oublié avec l'annonce de livraisons record de véhicules électriques au troisième trimestre.

La firme a annoncé avoir livré 343 830 voitures électriques (+42%), avec toujours une énorme proportion de Tesla Model 3 et Y (325 158) par rapport aux Tesla Model S et X (18 672). L'an dernier, sur la même période, le constructeur avait livré 241 300 unités.

Les problématiques de pénurie de composants et de perturbation des chaînes d'approvisionnement sont toujours en partie là mais rien ne semble pouvoir arrêter Tesla par rapport à d'autres constructeurs automobiles et la reprise a été vive après les confinements en Asie au début de l'année.

La Gigafactory de Shanghai a dû fermer plusieurs jours avant de fonctionner en boucle fermée (les employés restent sur le site jour et nuit), ce qui a impacté les livraisons en début d'année mais la reprise est vive alors que l'usine de Berlin démarre sa montée en cadence.

Les analystes en voulaient plus

Mais ce record de livraison du troisième trimestre n'a pas suffi aux analystes qui anticipaient un volume plus proche des 360 000 unités. La crainte reste toujours que Tesla ne perde son avance face à une concurrence de plus en plus organisée et désormais prête à commercialiser ses propres modèles.

Tesla a d'ailleurs dû s'expliquer sur le chiffre en soulignant que certaines livraisons comptabilisées sont en réalité encore en cours d'acheminement et qu'il est de plus en plus difficiles de garantir des capacités de transport suffisantes. C'est un point que la firme cherche à améliorer.

La production de voitures électriques Tesla a atteint 365 923 exemplaires, en progression de 54% sur un an. Pour améliorer sa logistique, le constructeur envisage de construire une usine de traitement du lithium à Austin (Texas).

L'objectif de 1,5 million de véhicules inaccessible ?

Le raffinage directement aux Etats-Unis permettrait d'accéler le transport de la ressource entre les sites de production de production de batteries et de contrer en partie la hausse des prix touchant ce matériau. Le site pourrait être effectif fin 2024 et constituerait une première aux Etats-Unis.

En début d'année, Elon Musk disait vouloir produire 1,5 million de véhicules d'ici la fin de l'année mais les confinements en Chine au printemps ont bousculé ce scénario.

Même si les estimations tablent sur un nouveau record de livraisons sur le dernier trimestre qui pourrait atteindre 475 000 unités, Tesla devrait se retrouver un peu en-dessous de son objectif, sachant que la production a atteint près de 930 000 véhicules sur les neuf premiers mois de l'année.

Tesla peut donc tabler sur un volume de 980 000 unités produites en 2022, à comparer avec les 936 000 véhicules construits en 2021, à moins de nouveaux développements d'ici la fin de l'année.