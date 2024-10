La présentation We, Robot a permis de dévoiler un nouveau volet de la stratégie de Tesla avec l'annonce du Cybercab et du Robovan, des véhicules autonomes sans volant ni pédales que le constructeur veut mettre en service rapidement.

L'absence de données chiffrées et le flou des intentions ont laissé les observateurs et les investisseurs sceptiques. Ils ont toutefois été beaucoup plus réceptifs à l'annonce de résultats financiers du troisième trimestre qui ont répondu au-delà des attentes, notamment en matière de rentabilité.

Mystère sur les véhicules plus abordables de Tesla

Le cours en Bourse, malmené depuis le début de l'année, a aussitôt grimpé de 12%, porté par une série de déclarations de son dirigeant Elon Musk. Quand ce dernier affirme que ses ventes de véhicules vont progresser de 20 à 30% l'an prochain grâce à des véhicules plus abordables ("lower cost vehicles") et l'arrivée des véhicules autonomes.

Le concept de véhicule Tesla à 25 000 dollars

A la question de savoir si Tesla va produire des véhicules électriques à bas coût (comme la fameuse Tesla Model 2 à 25 000 dollars régulièrement évoquée), Elon Musk a botté en touche en affirmant que l'avenir de Tesla sera autonome, ce qui inclut bon nombre des véhicules électriques déjà produits par leurs fonctions de conduite semi-autonome et via l'option FSD (Full Self Driving).

Le doute subsiste donc sur ce qu'entend Elon Musk par véhicules plus abordables lancés début 2025 puisqu'il utilise la métrique du coût de possession par mile (ou km) et cela pourrait plus constituer un ajustement des coûts des véhicules existants que de nouveaux modèles s'ajoutant à la gamme.

Des Cybercabs en circulation dès 2025 ?

Elon Musk en a remis une couche sur les voitures autonomes en affirmant que les Cybercab pourront entrer en service dès l'an prochain au Texas et en Californie et qe l'application pour commander une course est déjà prête et testée par des employés de Tesla...mais encore avec un superviseur humain pour le moment.

L'un des grands défis sera d'obtenir les autorisations nécessaires dans les temps pour mettre en place le service de taxis autonomes dont Elon Musk a présenté les grandes lignes lors de la conférence We, Robot.

En parallèle, il a indiqué que le Cybertruck, son pickup électrique aux formes atypiques, est devenu le troisième véhicule électrique le plus vendu aux Etats-Unis, derrière les Model 3 et Model Y, sans pour autant donner d'indication sur les volumes.