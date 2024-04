Depuis plusieurs années, Elon Musk évoque le projet d'un véhicule électrique Tesla qui pourrait être proposé à un tarif plus bas que ses offres actuelles (démarrant vers 35 000 dollars) et s'orienter vers un prix de 25 000 dollars.

Cette Tesla Model 2 (dénomination supposée) est inscrite dans le Master Plan qui doit permettre à la firme de produire des dizaines de millions de véhicules électriques annuellement d'ici la fin de la décennie, contre moins de 2 millions par an actuellement.

L'initiative semblait s'être accélérée en 2023 avec plusieurs bruits de couloir affirmant que le développement était lancé pour de bon, le CEO Elon Musk s'étant laissé convaincre de donner son feu vert.

Le projet de véhicule abordable remanié

Début 2024, patatras, de nouvelles informations ont fait état d'un arrêt du projet, remplacé par un effort mis sur le développement des fameux robotaxis dont Elon Musk prédit qu'ils permettront aux propriétaires de véhicules Tesla de gagner de l'argent en laissant leur voiture servir de taxi autonome lorsqu'ils n'en ont pas besoin.

Et la Tesla Model 2 ? Le milliardaire a traité l'agence Reuters de menteurs lorsqu'elle a affirmé l'abandon du projet, même si plusieurs sources ont confirmé un arrêt franc de son développement et l'annulation de projets d'extension de la Gigafactory au Texas qui devait la produire.

Concept Tesla

Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2024, Tesla a indiqué vouloir accélérer l'arrivée d'une nouvelle génération de véhicules en fixant le début de la production dès le second semestre 2025.

Parmi les nouveaux modèles en question, il y aurait bien des "véhicules plus abordables" mais qui ne reposeront pas entièrement sur la nouvelle plate-forme à venir censée abaisser les coûts de production.

Rattrapé par la réalité économique

Tesla précise en effet que ces modèles exploiteront certains aspects de la plate-forme next gen mais pourront être assemblés sur les lignes de production actuelles et non sur les nouvelles lignes et selon un procédé Unboxed qui devait en faire chuter le prix.

La firme explique que cela induira une réduction de coût moindre sur la fabrication elle-même mais tout en laissant la possibilité d'optimiser les coûts d'exploitation des usines dans un contexte économique et concurrentiel difficile et de parvenir à exploiter pleinement la capacité de production actuelle de 3 millions de véhicules annuellement avant de lancer de nouvelles lignes de production.

Il n'est donc pas sûr dans ces conditions d'arriver au véhicule à 25 000 dollars envisagé depuis des années, du moins pas dans un avenir proche et la Tesla Model 2 pourrait plutôt devenir une Tesla Model 3 / Y simplifiée. En revanche, le projet de robotaxi qui doit être dévoilé au mois d'août exploitera pleinement le nouveau procédé de production Unboxed.