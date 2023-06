Le constructeur Tesla a l'avantage de disposer, en plus de ses véhicules électriques, d'un réseau de bornes de charge Supercharger s'étendant dans le monde entier. La problématique de la recharge des véhicules électriques a donc été prise en compte dès le départ et la firme en est même à obtenir le soutien de ses concurrents en matière de prise de charge électrique avec le standard NACS (Norh American Charging System) face au CCS utilisé en Europe.

Elle pourrait continuer d'innover en proposant de la recharge sans fil pour de futurs véhicules électriques. Tesla semble en effet s'intéresser à une startup allemande, Wiferion, spécialiste en la matière qu'elle pourrait finir par racheter.

Plusieurs entreprises travaillent sur le sujet (même le spécialiste des puces mobiles Qualcomm) mais il reste encore un certain nombre d'obstacles techniques à franchir. D'un système de charge sans fil fixe sur les emplacements de parking ou le garage à des dispositifs intégrés directement dans les routes pour une charge tout en roulant, plusieurs options sont ouvertes, avec des coûts et des efficacités qui peinent encore à trouver un modèle économique viable.

La charge sans fil, un avenir indispensable pour la conduite autonome ?

Wiferion propose un système de charge sans fil par induction pour robots industriels et véhicules électriques avec déjà plusieurs milliers de déploiements, surtout dans l'industrie.

Le caractère de simplicité et de réduction des manipulations pour charger un véhicule électrique se heurte ici aux réalités économiques de dispositifs onéreux et qui nécessiteraient d'importants investissements en amont pour être viables.

Prototype de charge sans fil par induction

Mais alors, pourquoi vouloir passer à la recharge sans fil quand la charge filaire fonctionne déjà plutôt bien ? Peut-être en prévision de la prochaine évolution des véhicules Tesla.

L'un des objectifs de la firme d'Elon Musk est de pouvoir proposer à terme des véhicules avec conduite autonome intégrale. Tout en préparant un système FSD (Full Self Driving) à qui le conducteur pourra confier l'activité de conduite, le milliardaire anticipe de transformer les véhicules électriques en taxis autonomes lorsqu'ils ne sont pas utilisés par leur propriétaire.

Conduire sans chauffeur, se charger tout seul

Cette capacité permettrait de générer des revenus dans le très large intervalle de temps durant lequel le véhicule n'est pas utilisé par son possesseur. Dans cette optique, assurer une charge sans fil sans manipulations directes serait un vrai plus pour des véhicules autonomes.

Certes, Tesla a déjà imaginé un bras robotisé permettant de brancher le câble de charge automatiquement au véhicule mais la voie de la recharge sans fil serait encore plus simple et résoudrait un certain nombre de difficultés pour un fonctionnement en continu des véhicules électriques, en mode partagé ou non.

Après tout, les véhicules en conduite autonome et partagée auront besoin d'être rechargés plus souvent. Qui pourrait s'en occuper à part eux-mêmes lorsque c'est nécessaire ?

Dans un cadre plus large, la charge sans fil pourrait contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes comme le nombre et la disponibilité des bornes de charge filaires si l'on envisage l'installation de système de charge sans fil sur des places de parking ou des voies routières dédiées assurant une charge partielle tout en roulant. Encore faudra-t-il que cette vision se concrétise.