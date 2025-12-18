Une action en justice massive vient d'être initiée par l'État du Texas, visant cinq des plus grands fabricants de téléviseurs au monde. Sony, Samsung, LG, ainsi que les entreprises chinoises Hisense et TCL, sont accusés de transformer leurs téléviseurs connectés, ou "smart TV", en véritables outils de surveillance domestique.

Le litige repose sur l'utilisation d'une technologie discrète mais puissante qui enregistrerait en continu tout ce qui s'affiche à l'écran, transformant une soirée film en une session de collecte de données.

Comment fonctionne cette surveillance à domicile ?

L'accusation repose sur une technologie nommée ACR (Automated Content Recognition). Décrite par le procureur Ken Paxton comme un "envahisseur numérique invisible", elle permettrait de réaliser des captures d'écran de l'affichage toutes les 500 millisecondes. Ces images ne sont pas stockées telles quelles, mais sont analysées pour créer une "empreinte digitale" unique du contenu que vous regardez, qu'il provienne du câble, d'un DVD ou d'un service de streaming.

L'objectif final est purement commercial. Ces informations détaillées sur vos habitudes de visionnage sont collectées en temps réel, puis revendues au plus offrant. Ces données permettent ensuite de vous cibler avec des publicités ultra-personnalisées sur tous vos autres appareils. Un véritable business de l'espionnage, financé par votre vie privée.

Quels sont les risques et les données concernées ?

Le problème va bien au-delà de la simple analyse de vos préférences télévisuelles. La plainte déposée par le Texas souligne que la technologie ACR peut potentiellement capturer toutes les informations très sensibles qui s'affichent à l'écran, y compris des mots de passe ou des coordonnées bancaires, et ce, sans le consentement clair et explicite de l'utilisateur. Un journal détaillé de la consommation médiatique de tout le foyer est ainsi illégalement constitué.

La présence des entreprises chinoises Hisense et TCL ajoute une couche d'inquiétude géopolitique. Le bureau du procureur craint que, sous le coup de la loi sur la sécurité nationale chinoise, ces sociétés ne soient contraintes de partager les données des consommateurs américains directement avec le gouvernement chinois, posant un risque de sécurité nationale.

Cette pratique est-elle nouvelle et peut-on s'en protéger ?

Cette affaire met en lumière les pratiques opaques de certains fabricants de téléviseurs, mais elle n'est pas sans précédent. Déjà en 2017, le fabricant Vizio avait été condamné à une amende de 2,2 millions de dollars pour des faits similaires. Les plaignants actuels estiment que les informations sur l'ACR sont délibérément cachées dans les méandres des paramètres ou des politiques de confidentialité, rendant le choix de l'utilisateur totalement illusoire.

Les consommateurs ne sont cependant pas totalement démunis face à cette situation. Il est généralement possible de désactiver cette collecte en fouillant dans les paramètres de confidentialité ou les réglages "Smart" de sa télévision. Une démarche que la FTC (Federal Trade Commission), l'agence américaine de protection des consommateurs, recommandait déjà en 2022 pour protéger sa vie privée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les fabricants de téléviseurs visés par la plainte ?

La plainte déposée par le Texas cible cinq entreprises majeures : Sony (Japon), Samsung et LG (Corée du Sud), ainsi que Hisense et TCL (Chine).

C'est quoi exactement, la technologie ACR ?

L'ACR (Automated Content Recognition) est un système intégré aux smart TV qui identifie le contenu affiché à l'écran (films, séries, publicités) pour collecter des données précises sur les habitudes de visionnage de l'utilisateur.

Peut-on désactiver cet espionnage sur sa propre télévision ?

Oui, l'option pour désactiver la collecte de données via l'ACR est généralement disponible dans les menus "Paramètres", "Confidentialité" ou "Conditions d'utilisation" de la smart TV. Il faut souvent chercher un peu pour la trouver.