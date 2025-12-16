L'image était attendue depuis des années par les adeptes de la marque et les observateurs du secteur. Plusieurs Tesla Model Y, spécifiquement équipées pour le service de robotaxi, ont été filmées dans les rues d'Austin, au Texas, naviguant de manière totalement autonome.

La particularité de ces scènes, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, réside dans l'absence totale de présence humaine à bord. Ni conducteur, ni superviseur de sécurité sur le siège passager, une première pour le constructeur sur la voie publique.

Une promesse enfin concrétisée ?

Elon Musk avait récemment annoncé que les premiers tests sans superviseur auraient lieu "dans environ trois semaines". La promesse semble donc avoir été tenue, confirmant le passage à une nouvelle phase cruciale pour le programme Full Self-Driving (FSD).

Depuis le lancement du service à Austin en juin, les véhicules opéraient systématiquement avec un employé de l'entreprise prêt à intervenir en cas d'urgence.

A driverless Tesla Robotaxi was spotted on the roads of Austin, Texas today.



No one in the car. No safety driver.



Fully autonomous.



This is actually happening.



pic.twitter.com/MSmRaeyJwj — DogeDesigner (@cb_doge) December 14, 2025

Il est important de noter que ces tests se déroulent pour l'instant sans passagers payants. Le service commercial, lui, conserve la présence d'un superviseur humain.

Cette étape représente néanmoins un jalon essentiel dans la validation de la technologie avant un déploiement plus large. Les véhicules ont été aperçus dans les quartiers de South Congress et Dawson, démontrant une capacité à gérer des environnements urbains complexes sans intervention directe.

Entre avancée technologique et préoccupations sécuritaires

Si cette nouvelle étape est un signal fort envoyé par Tesla à ses concurrents, elle ravive également le débat sur la sécurité. L'entreprise a toujours été critiquée pour son manque de transparence concernant les données de performance de son système FSD.

Contrairement à des acteurs comme Waymo, qui publient des rapports détaillés, Tesla se contente de statistiques générales sur les kilomètres parcourus, rendant difficile une évaluation objective de la fiabilité.

Des rapports transmis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont par ailleurs fait état de plusieurs incidents et accidents impliquant les robotaxis de la marque, même lorsqu'ils étaient supervisés.

Le retrait de l'opérateur humain est donc un pari audacieux qui suggère une confiance interne accrue dans les capacités du logiciel. Reste à savoir si cette confiance se traduira par un bilan sécuritaire irréprochable sur le long terme.

Une course à l'autonomie qui s'intensifie

Ce développement intervient dans un contexte de concurrence acharnée. Waymo, la filiale d'Alphabet, continue d'étendre son service de transport sans conducteur dans plusieurs grandes villes américaines, affichant une croissance rapide et une approche réglementaire plus prudente.

Sans chauffeur ou avec (mais qui s'assoupit), les robotaxis de Tesla évoluent

En accélérant ses tests en conditions réelles, Tesla cherche à ne pas se laisser distancer et à prouver la viabilité de son approche basée sur la vision par caméra.

L'enjeu est colossal, car la réussite du projet Robotaxi est fondamentale pour la valorisation future de l'entreprise, bien au-delà de la simple vente de voitures.

L'année à venir sera donc déterminante pour savoir si cette technologie peut réellement passer du stade de projet expérimental coûteux à celui de service commercial rentable et sûr.