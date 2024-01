Comme attendu, la plateforme de streaming TF1+ est officiellement disponible à partir d'aujourd'hui. Du côté des box des FAI, elle est proposée sur les décodeurs TV de Bouygues Telecom et d'Orange. Elle arrivera en mars sur les box de SFR.

La nouvelle du jour est aussi que ce service gratuit TF1+, avec un modèle de financement par la publicité, sera accessible pour les abonnés Freebox. Cette disponibilité pour les abonnés Freebox entre dans le cadre d'un nouvel accord global de distribution entre le groupe TF1 et Free.

D'abord pour la Freebox Pop

Le déploiement de la plateforme TF1+ sera effectif dans le courant de ce mois de janvier pour les abonnés Freebox Pop. Il concernera les autres abonnés Freebox au cours des semaines suivantes, à l'exception de… la Freebox Crystal.

" Les abonnés Freebox pourront toujours accéder à l'ensemble des chaînes TNT du groupe TF1 (TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films) et aux programmes du groupe TF1 en replay (MyTF1) dans l'application OQEE by Free en mobilité et sur TV connectée ", précisent TF1 et Free dans un communiqué commun.

Des plus pour TF1+

Le lancement de TF1+ a lieu avec plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d'information, dont 200 films cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité. Top Info est une offre d'information exclusive.

Une fonctionnalité Top Chrono permettra d'obtenir des résumés de 5, 10 ou 15 minutes de rencontres sportives, via une sélection des moments les plus forts par intelligence artificielle. Au printemps prochain, un moteur de recommandation Synchro favorisera un visionnage à plusieurs, en se basant sur les profils des personnes présentes en même temps devant l'écran.

La consultation des contenus disponibles sur TF1+ peut aller de 30 à 48 jours, alors qu'elle est limitée à 7 jours sur le service de rattrapage MyTF1.