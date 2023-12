La plateforme TF1+ débarque le 8 janvier 2024 et le groupe audiovisuel TF1 a l'ambition d'en faire le leader du streaming gratuit en France. Elle adopte ainsi un modèle de financement par la publicité. En plus de s'adapter à l'évolution de la consommation des contenus qui se fait à la demande, il faudra également séduire les annonceurs.

Pour se différencier, TF1+ mise notamment sur une fonctionnalité Synchro qui est présentée comme une innovation mondiale. Ce moteur de recommandation de contenus devra permettre de favoriser un visionnage à plusieurs, sur la base des profils des personnes présentes en même temps devant l'écran.

TF1 explique qu'un algorithme proposera une sélection de programmes pertinents et adaptés à tous les profils choisis. Au-delà d'une consultation visant à contenter plusieurs personnes à la fois, les profils utilisateurs seront un moyen de mieux adapter les types de publicités diffusées. Cela devrait plaire aux annonceurs… et faire grimper les tarifs publicitaires.

Top Chrono et Top Info

Intégrant la reprise de lecture, la fonctionnalité Synchro ne sera toutefois disponible qu'à partir du mois de mars et sera donc absente lors des premiers pas de TF1+ avec plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d'information, dont 200 films cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité.

Déjà testée pendant la Coupe du monde de rugby, la fonctionnalité Top Chrono permettra d'obtenir des résumés de 5, 10 ou 15 minutes de rencontres sportives, avec une sélection des moments les plus forts des matchs qui sera " générée par l'intelligence artificielle. "

TF1 met également en avant Top Info pour une offre d'information exclusive à la demande. Réalisés par la rédaction du groupe, il s'agira de cinq formats quotidiens de 3 à 6 minutes pour approfondir les principales actualités.

Des droits étendus sur les contenus

Dans sa communication, le groupe TF1 indique que TF1+ proposera des séries françaises comme HPI ou SAM, des séries quotidiennes et des séries étrangères. Ses marques de divertissement y seront en intégralité (The Voice, Kok-Lanta…) et pour des contenus exclusifs, ainsi qu'une cinquantaine de marques jeunesse.

Les contenus seront disponibles pendant une durée allant de 30 jours à 48 jours, ce qui bien plus que le service de rattrapage MyTF1 qui est cantonné à 7 jours. Une cinquantaine de chaînes de télévision linéaire seront proposées autour de diverses thématiques.

TF1+ s'affichera sur Smart TV, Apple TV, Google TV, Amazon Fire TV, ordinateur, smartphone et tablette. Les box TV de Bouygues Telecom, Orange et SFR (en mars) sont de la partie, tandis que des négociations se poursuivent avec Free.

À noter que si TF1+ mise principalement sur une offre avec publicités, une offre Premium sans coupure publicitaire sera au prix de 5,99 € par mois ou 59,99 € par an.