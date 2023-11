Après Salto et son cuisant échec dans le cadre d'une surprenante alliance avec France Télévisions et M6, le groupe audiovisuel TF1 va lancer la plateforme de streaming vidéo TF1+. Elle sera avec accès gratuit et a pour vocation de remplacer MyTF1.

Le modèle payant de type MyTF1 Max semble par contre oublié, pour le moment. Patron du groupe TF1, Rodolphe Belmer place TF1+ dans le même esprit que les abonnements Netflix et Disney+ avec pub. Toutefois, cette comparaison n'est pas en matière de contenus, mais simplement pour le financement par la publicité.

TF1+ devrait avoir l'apparence d'un service MyTF1 survitaminé. En fonction des types de programmes, le replay de TF1 y sera étendu de 30 jours minimum et jusqu'à 48 mois, au lieu de seulement 7 jours. L'accent sera en outre mis sur une offre d'information.

Plusieurs nouveautés pour TF1+

Dans en entretien accordé au Figaro, Rodolphe Belmer précise quelques nouveautés comme Top Chrono qui permettra de générer des résumés sur mesure. Une fonctionnalité qui a déjà été testée dans le cadre de la Coupe du monde de rugby pour résumer des matchs.

Pour la découverte de contenus et des suggestions, un algorithme de recommandation se basera sur la sélection des profils des personnes devant leur écran. Avec emphase, le patron de TF1 souligne une " innovation mondiale. " Elle servira aussi dans le choix des publicités à diffuser. Une personnalisation qui permettra de faire grimper les tarifs publicitaires sur TF1+.

Top Info sera une offre d'information à la demande, tandis que les informations du jour seront approfondies dans des formats d'une durée de 3 à 6 minutes réalisés par la rédaction de TF1.

À partir du 8 janvier prochain

Le lancement de TF1+ est prévu pour le 8 janvier 2024, avec plus de 15 000 heures de programmes, dont 200 films dits familiaux et 200 séries. Cette date coïncide avec l'arrivée d'une matinale présentée par Bruce Toussaint qui officie actuellement sur BFMTV, et le retour en début d'après-midi de la série " Plus belle la vie " reprise à la chaîne France 3.

TF1+ sera distribué sur les box de Bouygues Telecom (TF1 est dans le giron du même groupe Bouygues), Orange et SFR. Connu pour être rude dans les négociations, Free devra d'abord se contenter de MyTF1 sur Freebox. Le service sera également disponible sur les téléviseurs connectés, avec Google TV et Fire TV d'Amazon.

La ventilation des publicités sur TF1+ garde encore une part de mystère. Des programmes seront exclusifs sur le service, ce qui devrait aussi intéresser les annonceurs.