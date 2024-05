Lors du lancement de sa nouvelle plateforme de streaming gratuite TF1+ en début d'année, le groupe TF1 avait dévoilé une fonctionnalité Synchro. Introduite comme une innovation mondiale, elle est désormais déployée avec un peu de retard sur le calendrier initialement prévu.

" Ce moteur de recommandation de contenus unique au monde a été développé pour favoriser un visionnage à plusieurs. Un nouvel algorithme présente aux utilisateurs une sélection de programmes pertinents et adaptés, à regarder à plusieurs, en fonction du profil des personnes présentes devant l'écran. "

Prenant en charge la reprise de lecture et la liste des favoris commune, Synchro s'appuie sur le profil principal et les profils d'un groupe (jusqu'à cinq profils). Avec avatar pour une personnalisation, ces profils à sélectionner comprennent le prénom, la date de naissance et le genre.

Le mot IA est immanquablement lâché

TF1 vante forcément… une intelligence artificielle permettant d'optimiser les recommandations sur la base des contenus déjà regardés par un groupe et chacun de ses membres devant l'écran. Les consultations à titre individuel d'un profil sont ainsi également analysées.

" Synchro est la première technologie à prendre en compte les goûts et les envies de chacun pour vivre à plusieurs et ensemble la meilleure expérience TV. […] Synchro permet désormais de trouver immédiatement le bon contenu à regarder avec vos enfants, entre enfants, en couple ou entre amis… "

Pour l'application TF1+, Synchro est disponible sur Android TV, Apple TV et Fire TV. L'arrivée sur les box des opérateurs Bouygues Telecom, Free (Freebox Pop) et SFR est pour le 5 juin, tandis que ce sera mi-juin avec la Livebox d'Orange. TF1 mentionne aussi les téléviseurs connectés HiSense, LG, Philips et Samsung.

Avec la publicité en tête pour plus tard

Comme déjà évoqué lors du lancement de TF1+, il y a plus que contenter plusieurs personnes à la fois avec des contenus à regarder. Les profils des utilisateurs sont un moyen de mieux adapter les types de publicités diffusées. De quoi séduire les annonceurs et revoir à la hausse les tarifs publicitaires.