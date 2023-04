The Day Before aura fait couler beaucoup d'encre : le jeu vidéo de Fntastic était plein de promesses lors de son annonce. Annoncé comme un MMO de survie, le titre a rapidement fait l'objet de polémiques et de multiples reports.

Un jeu qui multiplie les polémiques

Le jeu s'affiche à la croisée de The Division et The Last of Us et promet des environnements réalistes et très riches, un gameplay nerveux qui mélange les genres entre jeu d'action et RPG.

The Day Before a enchainé les polémiques et fait les frais d'une communication légère et désastreuse en marge de quelques pratiques étranges. On a ainsi vu le studio tenter de recruter des bénévoles pour le développement du titre... Un trailer avait été partagé mais il reprenait plan pour plan celui du mode zombie de Call of Duty Black Ops Cold War.

La dernière version du jeu avait également un sérieux gout de plagiat de The Division... Puis est venue l'affaire du nom du jeu : annoncé dès janvier 2021, le nom n'avait pas été officiellement enregistré par le studio. Un petit malin s'était toutefois empressé de réserver la marque, puis a attendu que le titre s'invite sur Steam pour faire valoir ses droits, ce qui a entrainé l'éviction du titre de la plateforme de Valve... L'amateurisme affiché par Fntastic n'a pas aidé à rassurer les joueurs.

Une date de sortie et une béta test

On apprend toutefois que le jeu est de retour, avec une béta-test prévue avant la date de sortie du jeu désormais fixée au 10 novembre prochain. Les développeurs confirment également que le titre devrait prochainement revenir sur Steam, sans date particulière.

Il semble donc qu'un accord a été trouvé avec le détenteur de la marque même si Fntastic n'évoque pas cette problématique.