Alors que Sony n'a pas encore officialisé ni de PlayStation 5 Slim ni Pro, en interne, on évoque déjà la PlayStation 6. Une situation logique qui vise le long terme, mais que Sony envisage dès aujourd'hui.

Les rumeurs se confirment du côté du développement d'un nouvel épisode de la saga The Last of Us. Alors que l'on apprenait que la version PC du remake The Last of Us Part 1 voyait sa sortie reportée de quelques jours, et que la série sur HBO rencontre un franc succès, toutes les planètes semblent alignées pour encourager le développement d'un 3e opus.

The Last of Us Part 3 : sur PS6

Neil Druckman, co-président de Naughty Dog évoquait la possibilité d'un 3e épisode de la saga en janvier dernier, cette fois ce sont des sources internes à Sony qui ont confirmé que le projet était bien "en cours".

Une information qui s'accompagne d'une précision assez intéressante puisque l'on apprend que ce Last of Us Part 3 pourrait être lancé en fin de vie de la PlayStation 5, et devrait donc être développé non seulement pour la PS5 mais aussi pour la PS6 qui lui succèdera.

Le temps de développement des jeux premium a explosé ces dernières années, et il n'est pas rare de voir de tels projets dépasser les 5 années. L'information parait donc plausible. Il parait ainsi impossible d'envisager voir The Last of Us Part 3 sortir avant 2026 dans le meilleur des cas.