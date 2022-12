C'est ce mercredi 14 décembre que The Witcher 3 : Wild Hunt se mettra à niveau pour exploiter la puissance disponible sur les dernières générations de consoles de jeux vidéo Xbox Series et PS5.

CD Prokjekt avait annoncé des patchs de mise à niveau il y a déjà bien longtemps, mais le studio s'est embourbé dans le développement de patchs en urgence pour Cyberpunk 2077 et a laissé la sortie de tout autre contenu de côté pendant presque un an.

A quelle heure sort le patch next gen de The Witcher 3 ?

Mais finalement, les joueurs voient enfin le bout du tunnel et ils pourront ainsi profiter des dernières technologies graphiques et d'un titre qui devrait se présenter sous un nouveau jour.

Au menu du patch on peut citer l'arrivée d'un mode 4K à 30 FPS ou mode 60 FPS FHD, l'ajout de textures optimisées, du Ray Tracing, de décors plus détaillés et de nouveaux jeux de lumière. Le titre a été optimisé pour proposer des temps de chargement plus courts, et devrait prendre en charge quelques fonctionnalités spécifiques à la manette DualSense de la PS5.

Le menu du jeu a été repensé, la caméra retravaillée, des raccourcis font leur apparition, et les mods seront accessibles. CD Projekt a également prévu d'ajouter du contenu avec des éléments cosmétiques tirés de la série Netflix.

Le patch next gen pour The Witcher 3 sera proposé en France à partir de Mecredi 14 décembre minuit sur PlayStation 5. Sur Xbox Series S et X il faudra patienter jusqu'à 1h du matin pour pouvoir y accéder.