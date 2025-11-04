La relation entre Andrzej Sapkowski, l'auteur des livres "The Witcher", et le studio CD Projekt RED n'a pas toujours été au beau fixe.

Après des années de tensions financières, l'écrivain polonais a profité d'un événement littéraire pour faire le point sur leur collaboration, notamment concernant le très attendu The Witcher 4.

Quelle est la nature de leur relation aujourd'hui ?

Les fans peuvent être rassurés : la hache de guerre est enterrée. Lors d'un événement pour son nouveau roman, "La Croisée des Corbeaux", Andrzej Sapkowski a confirmé que sa relation avec CD Projekt RED est désormais "excellente".

C'est un changement majeur après le litige financier qui les a opposés, conclu en 2019. L'auteur, qui avait initialement vendu les droits de son œuvre pour une somme fixe, avait réclamé une compensation plus juste face au succès planétaire des jeux, ce que le droit polonais autorise.

L'auteur est-il impliqué dans The Witcher 4 ?

C'est là que la nouvelle est surprenante. Sapkowski a admis que si les contrats sont bons, son implication créative est quasi nulle. "C'est très rare", a-t-il déclaré, expliquant que le studio CD Projekt RED ne le contacte presque plus pour des détails sur l'univers.

C'était le cas pour les premiers jeux, mais visiblement plus maintenant. L'auteur ne semble pas s'en attrister, précisant que "le matériau original se suffit à lui-même, et chaque adaptation se suffit à elle-même".

Faut-il s'inquiéter pour la fidélité du jeu ?

Pas forcément. Cela montre surtout que CD Projekt RED a acquis une immense confiance. Après le succès de The Witcher 3, le studio maîtrise l'univers qu'il a lui-même largement enrichi. Les jeux vidéo se déroulent d'ailleurs après les livres et sont considérés comme une "fanfiction" de luxe.

Le studio est désormais assez confiant pour développer sa propre vision de la saga, tout en puisant son inspiration dans les œuvres récentes de Sapkowski. L'avancement du jeu est tel que la cohérence de l'univers n'est plus un sujet d'inquiétude.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Sapkowski et CD Projekt RED étaient-ils en conflit ?

L'auteur avait vendu les droits de sa saga pour un montant fixe dans les années 90, ne croyant pas au succès des jeux vidéo. Face au triomphe mondial de The Witcher 3, il a utilisé une loi polonaise pour réclamer une compensation plus équitable. Un nouvel accord "excellent" a été signé en 2019.

The Witcher 4 a-t-il une date de sortie ?

Non, le jeu (dont le nom de code est "Polaris") n'a pas encore de date de sortie. CD Projekt RED a seulement confirmé qu'il s'agissait du début d'une nouvelle trilogie et a montré une démo technique du moteur.

La série Netflix est-elle liée aux jeux ?

Non. La série Netflix (dont la saison 4 est attendue) est une adaptation directe des livres, distincte de la chronologie des jeux vidéo.