Des entreprises de robotique comme Boston Dynamics et Unitree Robotics ont signé une lettre ouverte dans laquelle elles marquent leur opposition à la militarisation et l'armement de leurs robots. " Nous ne sommes pas favorables à l'armement de nos robots polyvalents à mobilité avancée. "

Ces sociétés s'engagent ainsi à ne pas militariser leurs créatures robotiques ou les logiciels qu'elles développent, et à ne pas aider d'autres personnes à le faire. Elles s'inquiètent plus largement d'une mauvaise utilisation de leurs robots.

" Nous sommes convaincus que les avantages de ces technologies pour l'humanité l'emportent largement sur les risques d'utilisation abusive. […] Nous sommes enthousiastes à l'idée d'un avenir radieux où les humains et les robots travailleront côte à côte pour relever certains des défis mondiaux. "

Thermonator sème le trouble

Que penser alors du robot quadrupède Thermonator qui est introduit comme le tout premier robot-chien lance-flammes ?

C'est l'idée d'une société dénommée Throwflame et basée à Cleveland aux États-Unis. Elle propose habituellement des lance-flammes, dont un format compact et avec alimentation électrique (allumage par arc de plasma) pouvant être fixé sur tout un tas de dispositifs… y compris un robot-chien.

Selon Gizmodo, Thermonator utiliserait le robot quadrupède Unitree Go1 d'Unitree Robotics (moins connu et moins onéreux que Spot de Boston Dynamics) qui est pilotable à distance, mais peut également exploiter une navigation autonome. Commercialisé entre 2 700 $ et 3 500 $ en fonction de sa configuration, ce robot Unitree Go1 est en capacité d'éviter des obstacles, monter et descendre des escaliers, servir à des tâches d'inspection.

Avec réservoir de carburant intégré, le lance-flammes qui équipe Thermonator peut projeter des flammes jusqu'à 9 mètres. Ce lance-flammes est vendu entre 699 $ et 899 $.

Pour de l'écobuage ?

Pour Thermonator, Throwflame ne fait évidemment pas allusion à une arme et laisse par exemple entendre du brûlage dirigé de végétaux. Pas sûr néanmoins que cela plaira à Unitree Robotics.

Thermonator n'a pas encore de prix annoncé. Une liste d'attente a été mise en place pour une disponibilité dans le courant du troisième trimestre.