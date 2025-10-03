Pour son réseau social Threads à plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois, Meta introduit une fonctionnalité Communautés. Actuellement en phase de test à l'échelle mondiale, cette nouveauté est accessible sur le Web et les applications mobiles.

Les Communautés doivent offrir des " espaces publics et conviviaux " où les utilisateurs de Threads peuvent échanger autour de leurs centres d'intérêt.

De nouvelles communautés sur Threads

Les utilisateurs peuvent découvrir des Communautés via la recherche ou en repérant une icône à trois points sur une étiquette de sujet. Une fois membre, la communauté est épinglée dans le menu des flux et son étiquette apparaît publiquement sur le profil, signalant ainsi les centres d'intérêt de l'utilisateur.

Chaque communauté propose une touche de personnalisation avec un émoji " J'aime ". Un exemple cité est celui d'une pile de livres dans une communauté Book Threads, renforçant le " sentiment d'appartenance distinct " lors des interactions entre membres.

Des différences avec les Communautés de X

Si la fonctionnalité rappelle inévitablement les communautés de X, Meta a fait des choix différents, notamment dans la création. Ce sont ses équipes qui créent et gèrent la centaine de communautés initiales, et non les utilisateurs comme sur X.

De plus, alors que sur X seuls les membres peuvent participer activement aux discussions, les communautés Threads permettent même aux non-membres de prendre part aux conversations pour une approche plus ouverte.

Avec cette initiative, Meta formalise un comportement que les utilisateurs de Threads avaient déjà adopté autour des " Topic Tags ". Parfois décriée, la pertinence de l'algorithme de recommandation devrait aussi en bénéficier.