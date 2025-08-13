Alternative à l'ancien Twitter introduite par Meta (Instagram) au cours de l'été 2023, l'application Threads a franchi le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Une performance qui remonte à quelques semaines, selon l'annonce d'Adam Mosseri, le patron d'Instagram chez Meta.

« Il y a quelques semaines à peine, nous avons dépassé les 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois sur Threads. Ces deux dernières années ont été une véritable aventure. Ce projet a commencé comme une idée un peu folle pour rivaliser avec Twitter, et il s'est transformé en une plateforme significative qui favorise un échange ouvert de points de vue. »

Sans préciser sa pensée, Adam Mosseri souligne qu'un énorme travail reste encore à accomplir et que ce n'est que le début. Rappelons en tout cas que Threads vient de déployer sa propre messagerie directe.

Une croissance qui bouscule X sur mobile

Après avoir atteint 350 millions d'utilisateurs fin avril, Threads a donc séduit 50 millions de nouveaux utilisateurs en l'espace seulement trois mois supplémentaires. En ligne de mire, les près de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels de X.

Selon des chiffres de Similarweb pour juin dernier et cités par TechCrunch, Threads a atteint plus de 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur iOS et Android, soit un bond de l'ordre de 130 % sur un an. Dans le même temps, X a reculé avec 132 millions d'utilisateurs quotidiens, marquant une baisse de 15 %. Sur cette mesure, l'écart entre Threads et X d'Elon Musk se resserre à grande vitesse.

Par contre, l'audience de Threads sur le Web est plus anecdotique et souffre largement de la comparaison avec X. Une moyenne proche de 7 millions de visites web quotidiennes pour Threads, contre 146 millions pour X.

La monétisation de Threads a aussi commencé

L'association de Threads avec Instagram joue un rôle moteur, tout en cherchant à se démarquer avec une intégration au fediverse pour des serveurs distribués et décentralisés.

Lors de la publication des derniers résultats trimestriels du groupe, Meta a par ailleurs mis en avant des résultats prometteurs grâce à l'utilisation de modèles de langage (Llama) dans les systèmes de recommandation de Threads.

Meta a en outre commencé à introduire des publicités dans les fils de Threads. Depuis mai, les annonceurs du monde entier peuvent diffuser des publicités (image et vidéo) auprès d'utilisateurs de Threads dans plusieurs pays.