Au mois de juillet dernier, l'application Threads créée par l'équipe d'Instagram a été introduite par Meta. Elle se positionne en concurrence directe du réseau social X (anciennement Twitter), jusqu'à faire figure de clone.

Avec une disponibilité dans une centaine de pays, Threads avoisine 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, selon les résultats de Meta pour le troisième trimestre de l'année. " Nous arrivons à un point où nous allons nous concentrer sur la croissance de la communauté ", a déclaré Mark Zuckerberg.

Pour le fondateur et patron de Meta, Threads représente une opportunité à long terme. " Je pense depuis longtemps qu'il devrait y avoir une application de conversations publiques un peu plus positive pour un milliard de personnes, et je pense que si nous continuons ainsi pendant encore quelques années, nous avons de bonnes chances de réaliser notre vision. "

Threads arrive en Europe

La critique envers X sous la houlette d'Elon Musk est à peine voilée. Si le milliard d'utilisateurs pour Threads est encore loin, ce service de microblogging devrait recevoir rapidement un afflux conséquent de nouveaux venus.

Depuis l'Europe, le site web de Threads affiche un compte à rebours qui se terminera le jeudi 14 décembre à 12h pour la France. En effectuant une recherche sur le mot " ticket ", les utilisateurs de l'application Instagram sur mobile en Europe ont en outre droit à l'affichage d'un ticket qui évoque explicitement le lancement de Threads dans l'Union européenne.

Le ticket est accompagné d'un QR code qui renvoie vers le téléchargement de l'application Threads quand elle sera disponible de manière effective en Europe.

L'arrivée de Threads en Europe va permettre à ce réseau social de gagner plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Selon le Wall Street Journal, cette arrivée a été retardée pour se conformer à des obligations réglementaires en vigueur dans l'UE.

Avec la puissance d'Instagram derrière

A priori, les utilisateurs européens auront le choix d'avoir recours à Threads en accès libre, c'est-à-dire dans une optique de consultation, sans la nécessité d'un profil. Ce dernier sera par contre nécessaire afin de pouvoir publier sur Threads.

Par ailleurs et plus globalement, tous les utilisateurs de Threads peuvent supprimer leurs comptes sur le service, sans avoir à supprimer les comptes Instagram qui sont associés.

Des alternatives à X comme Mastodon et Bluesky (sur invitation) ne bénéficient pas de la puissance du réseau d'Instagram (les comptes Instagram) qui est un véritable atout pour un décollage rapide. Actuellement, Threads semble être le concurrent le plus sérieux à X et il profite d'améliorations à un rythme soutenu depuis ses débuts en juillet. À ce niveau, l'attente pour l'Europe aura peut-être eu du bon.