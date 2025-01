Avec plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois au compteur, le réseau social Threads dans le giron de Meta donne le coup d'envoi de la publicité. Pour le moment, il s'agit d'un test qui est mené avec une poignée d'annonceurs aux États-Unis et au Japon.

L'arrivée de la publicité dans Threads n'est pas une surprise. Elle avait été évoquée l'année dernière par Adam Mosseri, le responsable d'Instagram chez Meta. « Je comprends des inquiétudes, mais en fin de compte, nous sommes une entreprise et Threads doit gagner suffisamment d'argent pour payer les employés et les serveurs nécessaires au fonctionnement du service et pour le fournir gratuitement. "

Directrice financière de Meta, Susan Li avait souligné que la monétisation de Threads ne serait pas un moteur significatif pour les revenus du groupe en 2025. La priorité demeure l'ajout de fonctionnalités.

Une recette plutôt classique

Durant la phase de test, seul un petit pourcentage d'utilisateurs de Threads verra des publicités qui ressembleront aux publicités déjà présentes sur Facebook et Instagram. Les annonceurs auront la possibilité d'étendre simplement leurs campagnes publicitaires existantes sur Meta à Threads.

Les publicités apparaîtront sur Threads sous la forme d'un message accompagné d'une image entre les contenus dans le flux d'accueil. Selon Adam Mosseri, les publicités « ressemblent aux messages sur Threads que vous trouvez pertinents et intéressants ».

Il ajoute s'attendre à beaucoup de commentaires. « Nous surveillerons de près ce test avant de le généraliser, dans le but de placer les publicités sur Threads à un endroit où elles sont aussi intéressantes que le contenu organique. »