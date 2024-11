Sous la houlette d'un Elon Musk de plus en plus clivant et politisé comme jamais, le réseau social X fait des déçus parmi les utilisateurs. Des alternatives comme Bluesky et Threads semblent avoir le vent en poupe.

Bluesky vient d'atteindre 16 millions d'utilisateurs (contre 9 millions en septembre et 12 millions mi-octobre) et a récemment dévoilé qu'un travail mené pour le développement d'une offre payante. Dans le même temps, Bluesky continuera d'investir dans le protocole décentralisé et écosystème AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol).

La question de la monétisation se pose aussi pour Threads qui existe pour le moment sans l'apport de revenus provenant de la publicité. Un réseau social pour lequel le patron de Meta a annoncé 275 millions d'utilisateurs actifs par mois fin septembre.

De la pub sur Threads début 2025 ?

Responsable d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri - qui voit Threads comme une plateforme de partage d'idées - avait été explicite dans une publication sur Threads en début d'année. " Nous avons bien l'intention d'introduire des publicités sur Threads. "

" Je comprends des inquiétudes, mais en fin de compte, nous sommes une entreprise et Threads doit gagner suffisamment d'argent pour payer les employés et les serveurs nécessaires au fonctionnement du service et pour le fournir gratuitement. "

Selon The Information, l'arrivée de la publicité sur Threads se fera à partir de janvier prochain avec un petit nombre d'annonceurs. Elle pourrait prendre la forme de posts sponsorisés.

La pub n'est pas la priorité du moment

Lors de la publication des derniers résultats trimestriels de Meta, Mark Zuckerberg a déclaré que la communauté sur Threads enregistre une croissance de plus d'un million d'inscriptions par jour, et que l'engagement augmente également. Un dernier point particulièrement scruté par les annonceurs.

Directrice financière de Meta, Susan Li a évoqué la monétisation de Threads en soulignant que le groupe ne s'attend pas à ce que Threads devienne un moteur significatif de revenus en 2025. Elle a assuré que la priorité reste l'ajout de davantage de fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de " se tenir plus facilement au courant des sujets qui les intéressent. "

La compatibilité de Threads avec le fediverse (serveurs distribués et décentralisés) n'est en outre pas abandonnée.