Après un lancement ciblé au printemps dernier, Meta annonce que la publicité sera étendue à tous les utilisateurs de Threads à l'échelle mondiale dès la semaine prochaine. Lancée en juillet 2023 et concurrente de X, la plateforme Threads a dépassé les 400 millions d'utilisateurs actifs par mois.

La généralisation des publicités sur Threads se fait de manière progressive. Le déploiement va ainsi s'étaler sur plusieurs mois, avant d'atteindre l'ensemble des marchés.

Comment Meta compte-t-il intégrer les publicités ?

Les publicités sur Threads seront intégrées via le système publicitaire de Meta, qui alimente déjà Facebook et Instagram. Les annonceurs pourront ainsi étendre facilement la portée de leurs campagnes existantes, en ajoutant automatiquement le placement Threads.

Les formats publicitaires supportés incluent les images et les vidéos, ainsi que des formats plus récents comme le ratio 4:5 et les carrousels. Meta précise que la fréquence des publicités restera faible au début du déploiement global.

En rassurant les annonceurs

Pour rassurer les marques, Meta a étendu à Threads ses outils de vérification par des tiers disponibles sur Facebook et Instagram. Les annonceurs bénéficieront d'une " vérification indépendante de la sécurité et de la pertinence de la marque sur le flux Threads ".

Cette initiative pourrait peser face au réseau social X d'Elon Musk qui a été confronté à des problèmes de contenus. À voir si Threads pourra devenir un moteur important de revenus pour Meta.

" Avec la publicité sur Threads, les entreprises peuvent rejoindre la conversation de manière authentique tout en trouvant de nouvelles façons de se connecter avec les personnes les plus intéressées par leur activité. "