La mise à jour 115 du client de messagerie open source Thunderbird (ou Mozilla Thunderbird) est loin d'être anodine. C'est la première mise à jour majeure depuis Thunderbird 102 fin juin 2022, et elle introduit une interface utilisateur modernisée du nom de Supernova.

Plus encore et sans sacrifier l'utilisation connue avec Thunderbird, Supernova est également une refonte sur le plan technique du logiciel d'e-mails, d'agendas et de contacts. Un projet mené sous l'égide de MZLA Technologies Corporation qui est une filiale de la Fondation Mozilla.

" Supernova est le début d'une nouvelle ère pour Thunderbird. Il jette des bases solides et magnifiques pour les futures versions de Thunderbird. [...] Nous ne nous arrêterons pas tant que Thunderbird ne sera pas la meilleure option disponible ", déclare Ryan Sipes, chef de produit Thunderbird.

Modernisation et personnalisation

Un travail a consisté à faire le ménage dans le code base et pour solder une dette technique héritée d'un code ancien, à une époque où Thunderbird était assimilable à du code s'exécutant sur Firefox. La création de nouvelles expériences s'accompagne d'un fort accent sur la personnalisation, tout en affichant la volonté d'ajouter des nouveautés qui faisaient défaut par rapport à des solutions concurrentes.

Des nouveautés introduites dans Thunderbird 115 Supernova comprennent une barre d'outils unifiée au-dessus de la barre des onglets. Personnalisable, elle sert aux messages, carnet d'adresses, agenda, tâches, discussions et paramètres. Des options sont contextuelles, tandis que le menu de Thunderbird a été simplifié pour faciliter la navigation et être plus intuitif. Il devient en outre accessible au clavier.

L'affichage pour la présentation et la consultation des messages s'inspire d'une interface mobile. Cela étant, tout reste paramétrable. Par ailleurs, l'affichage sur trois colonnes (ou volets) n'est proposé par défaut que dans le cadre d'une nouvelle installation.

À télécharger par soi-même

Supernova offre davantage de contrôle sur les dossiers et la possibilité de les trier. Les étiquettes ont une nouvelle vue dédiée. Il est à souligner que le carnet d'adresses avait déjà profité d'une refonte dans le cadre de la version 102 de Thunderbird. Des améliorations se poursuivent, y compris pour l'agenda avec les différentes vues.

Les notes de version pour Thunderbird 115 Supernova sont disponibles sur cette page. Elles mentionnent notamment des améliorations en rapport avec OpenPGP. L'année prochaine, il est prévu d'apporter la synchronisation cloud avec Thunderbird Sync.

Pour le moment, Thunderbird 115 n'est pas proposé dans le cadre des mises à jour automatiques (depuis Thunderbird 112). Cela viendra par la suite.