Cette année et celle du 20e anniversaire du client de messagerie open source Thunderbird (ou Mozilla Thunderbird). Ce projet autonome est actuellement mené sous l'égide de MZLA Technologies Corporation qui est une filiale de la Fondation Mozilla.

L'été prochain, une mouture majeure et estampillée 115 de Thunderbird sera publiée. Dite Supernova, elle sonnera l'heure d'une modernisation aussi bien visuelle que technique. Outre une refonte de l'interface axée sur une grande possibilité de personnalisation, le ménage est fait dans le code base dans le but de l'alléger et le rendre plus fiable.

Alors qu'il est prévu l'implémentation de Firefox Sync pour apporter la synchronisation cloud aux utilisateurs de Thunderbird, l'ambition affichée est également l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités. En outre, l'application K-9 Mail pour Android va officiellement devenir un client Thunderbird et Thunderbird sur iOS est aussi en perspective.

Un nouveau logo pour Thunderbird

La modernisation engagée ne pouvait pas faire l'économie d'un nouveau logo. " Nous avons tous un faible pour l'ancien logo Thunderbird, mais notre projet change de manière importante et positive. Nous voulons pouvoir le montrer clairement au monde avec un logo et une icône magnifiques et revitalisés ", écrit Ryan Sipes, chef de produit Thunderbird.

Le nouveau logo de Thunderbird n'est pas sans rappeler la modernisation du logo de Firefox qui remonte toutefois à 2019. Étrangement… l'oiseau bleu ne regarde pas dans le même sens. Un regard qui semble ainsi être porté vers le passé, plutôt que vers l'avenir.

Même si ce logo sera diversement apprécié par les utilisateurs, son adoption est donc essentiellement le symbole d'une transformation en marche pour Thunderbird, dont la version 2024 promet d'être la plus aboutie.

Des finances largement améliorées

Le projet Thunderbird a regagné une grande vigueur, y compris du côté des finances, alors qu'il a été contraint de juste survivre pendant plusieurs années. L'amélioration a été particulièrement notable en 2022, jusqu'à parler de situation prospère.

En 2022, les donateurs ont contribué à hauteur de plus de 6,4 millions de dollars au projet Thunderbird, sachant que les dons des utilisateurs comptent pour plus de 99,9 % des revenus annuels. Une belle preuve de confiance et d'adhésion pour Thunderbird. Le total des dépenses de fonctionnement du projet s'est élevé à 3,6 millions de dollars pour 2022.

Thunderbird navigue autour de 17 millions d'utilisateurs actifs par mois et 7,5 millions d'utilisateurs actifs par jour. Les donateurs au projet représentent environ 300 000 utilisateurs actifs par jour.