Cette année 2023 et celle du 20e anniversaire du client de messagerie open source Thunderbird (ou Mozilla Thunderbird). Avec une autonomie, le projet est placé depuis 2020 sous l'égide de MZLA Technologies Corporation, une filiale de la Fondation Mozilla, et une version majeure doit être publiée l'été prochain.

En juillet et pour coller symboliquement au 20e anniversaire, ce sera une version 115 de Thunderbird estampillée Surpernova. Bien plus que les précédentes versions annuelles majeures, ce sera une mouture d'importance. Elle est présentée comme une modernisation, tant sur le plan visuel que technique.

L'évolution en matière d'interface pour Thunderbird " Supernova " a déjà fait l'objet de la publication de maquettes et elle se poursuivra. C'est ainsi un plan pour les trois prochaines années qui est mis en place. Il devrait aboutir à un rythme de publication mensuel.

Du ménage pour Thunderbird

Les principaux objectifs annoncés sont une refonte de l'interface qui sera adaptable et axée sur une très grande possibilité de personnalisation, faire du ménage dans le code base afin de l'alléger et le rendre plus fiable.

Product Design Manager pour Thunderbird, Alessandro Castellani parle de réécrire le code ancien et de " liquider la dette technique " avec l'abandon progressif du code source, en soulignant que Thunderbird est assimilable à " un tas de code s'exécutant sur Firefox. "

En plus de la création de nouvelles expériences, un engagement porte sur " l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités que certains de nos concurrents possèdent depuis des années " et avec une écoute attentive de la communauté d'utilisateurs. Un processus décrit ouvert et éthique.

Aussi dans les tuyaux…

" Nous écoutons et intégrons toujours les commentaires de la communauté, et nous essayons de trouver un équilibre entre ce que nous savons être nécessaire et ce que veulent nos utilisateurs et les contributeurs externes. Mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde ", reconnaît Alessandro Castellani.

Rappelons qu'il est prévu l'implémentation de Firefox Sync pour apporter la synchronisation cloud aux utilisateurs de Thunderbird, tandis que l'application K-9 Mail pour Android va officiellement devenir cette année un client Thunderbird.