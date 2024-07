Après Supernova l'année dernière, le client de messagerie open source Thunderbird (Mozilla Thunderbird) passe à l'étape Nebula. Elle marque la transition d'une mouture majeure estampillée 115 vers une version 128.

Les principales nouveautés annoncées sont une refonte de l'affichage des cartes permettant de parcourir les fils de discussion, une amélioration du volet des dossiers, dont un rendu et une recherche plus rapides des dossiers unifiés, une sélection multi-dossiers.

Thunderbird toilette son intégration aux environnements de bureau, notamment sur Ubuntu et Mint (Linux) grâce à une correspondance avec les couleurs d'accentuation du système.

D'autres changements concernent la personnalisation de la couleur des comptes, une navigation simplifiée dans les menus, un menu contextuel réorganisé, la prise en charge pleinement fonctionnelle des notifications natives sur Windows.

En cours de finalisation



Le support d'Exchange n'est pas encore finalisé. Il n'est proposé qu'à titre expérimental pour les utilisateurs avancés qui devront se rendre dans les Paramètres et l'Éditeur de configuration, afin de mettre à True l'entrée experimental.mail.ews.enabled.

Du côté de la synchronisation entre plusieurs installations s'appuyant sur le code de Firefox Sync (Mozilla Sync), elle sera proposée dans une version ultérieure 128.x de Thunderbird.

Avec l'intégration du langage de programmation Rust, il est en outre souligné une amélioration de la qualité et de la performance du code. Le développement est promis plus rapide, y compris pour le partage de fonctionnalités entre les versions sur ordinateur et les futures versions sur mobile.

À télécharger en ESR



Pour le moment, Thunderbird 128 alias Nebula est en téléchargement direct depuis thunderbird.net. Il s'agit en outre de la version ESR (Extended Support Release) et non la version grand public qui profite plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités.