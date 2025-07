Ce voyage audacieux s'inscrit dans l'ambition grandissante de la Chine en matière d'exploration spatiale. Tianwen-2, après 33 jours d'opération et plus de 12 millions de kilomètres parcourus depuis son lancement par une fusée Long March 3B, fonctionne parfaitement. Cette mission ne se contente pas de viser un seul corps céleste ; elle représente une prouesse d'ingénierie et de planification, confirmant la volonté de la Chine d'étendre sa portée scientifique bien au-delà de la Lune et de Mars, sur des terrains jusqu'alors dominés par la NASA ou l'ESA.

Pourquoi Kamo'oalewa est-il une cible si intrigante ?

La sonde Tianwen-2 se dirige actuellement vers Kamo'oalewa, un petit astéroïde proche de la Terre dont l'orbite est étrangement similaire à celle de notre planète. Ce qui rend cet astéroïde particulièrement fascinant, c'est l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un fragment de la Lune, arraché lors d'un impact colossal il y a des milliards d'années. En arrivant à proximité en 2026, la sonde effectuera des investigations détaillées : imagerie de surface, cartographie, analyse de la composition des matériaux, et surtout, un atterrissage pour la collecte d'échantillons. Ces prélèvements seront retournés sur Terre d'ici 2027, offrant aux chercheurs un matériau vierge rare, potentiellement porteur de clés sur le passé ancien de notre satellite naturel.

33 days following launch, #Tianwen2 is passing 12 million km distance from Earth. CNSA released photos of the Earth and Moon taken by ANAC (窄视场导航敏感器 / Asteroid Narrow Angle Camera) when the spacecraft was 590K km from each body.https://t.co/hJnaVjpfN5 pic.twitter.com/Qwx0ODiGQg — WLR2678? (@WLR_2678) July 1, 2025

Comment la sonde va-t-elle explorer la comète 311P/PANSTARRS ?

La mission de Tianwen-2 ne s'arrête pas au retour des échantillons de l'astéroïde. La sonde sera ensuite redirigée pour étudier la comète 311P/PANSTARRS, célèbre pour sa queue active et ses mystérieux événements d'éjection de poussière. Cette phase, qui débutera peu après la visite de l'astéroïde, impliquera des survols rapprochés du noyau de la comète, des observations de son activité gazeuse et poussiéreuse, et une analyse approfondie de sa composition chimique. Les scientifiques espèrent que cette exploration fournira des indices vitaux sur l'origine de l'eau terrestre et des molécules organiques, aidant ainsi à répondre à l'une des questions les plus anciennes de la science : comment les ingrédients propices à la vie sont-ils arrivés sur notre planète ?

Quel est l'enjeu de cette mission pour l'exploration spatiale chinoise ?

Avec une durée prévue de plus de 10 ans, la mission Tianwen-2 se positionne comme l'une des expéditions spatiales profondes les plus longues et les plus riches scientifiquement de l'histoire chinoise. Sa nature à double phase – ciblant d'abord un astéroïde, puis une comète – exige une ingénierie et une planification de mission exceptionnelles. Cette stratégie ambitieuse reflète la complexité et l'audace de missions comme OSIRIS-REx de la NASA ou Rosetta de l'ESA, mais avec une approche chinoise unique : combiner le retour d'échantillons d'astéroïde et l'observation de comète en un seul et même voyage sans interruption. C'est une étape cruciale pour la technologie spatiale chinoise et son influence grandissante dans l'exploration de l'espace lointain, posant les bases de futures découvertes fondamentales sur notre univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la sonde Tianwen-2 a-t-elle été lancée ?



La sonde Tianwen-2 a été lancée le 29 mai 2025 depuis le centre de lancement de satellites de Xichang en Chine.

Quels sont les objectifs principaux de la mission Tianwen-2 ?



La mission Tianwen-2 vise à collecter des échantillons de l'astéroïde Kamo'oalewa et à explorer la comète 311P/PANSTARRS, dans le but de percer les secrets de l'origine de la Lune, de l'eau et de la vie.

Combien de temps doit durer la mission Tianwen-2 ?



La mission Tianwen-2 est prévue pour durer plus de 10 ans, ce qui en fait l'une des plus longues missions spatiales profondes de la Chine.