Avec le soutien de la Federal Trade Commission (FTC), le ministère de la Justice des États-Unis a porté plainte contre TikTok et sa maison mère ByteDance pour violation de la législation sur la protection de la vie privée des enfants en ligne.

De 2019 à aujourd'hui, il est reproché à TikTok d'avoir sciemment permis aux enfants de créer des comptes sur la plateforme classique du réseau social, malgré l'existence d'un mode Kids. Un autre reproche concerne la collecte et la conservation de données personnelles d'enfants, sans consentement parental.

Divers manquements sont pointés du doigt. Le non-respect de demandes de suppression de comptes et de données d'enfants formulées par les parents, des processus internes inefficaces pour identifier et supprimer les comptes TikTok créés par des enfants.

Un récidiviste selon les États-Unis

Le ministère américain se dit " profondément préoccupé par le fait que TikTok a continué de collecter et de conserver des informations personnelles sur les enfants malgré une ordonnance de tribunal interdisant une telle conduite. "

Il ajoute que l'action en justice cherche à garantir que " TikTok honore son obligation de protéger les droits à la vie privée des enfants et les efforts des parents pour protéger leurs enfants. "

Cette affaire aux États-Unis intervient dans le contexte où TikTok y est sous le coup d'une interdiction pour des raisons de sécurité nationale, tant que ses activités américaines sont sous la houlette du groupe chinois ByteDance.

TikTok réfute les accusations

Dans une réaction (CNN), un porte-parole de TikTok exprime son désaccord avec " les allégations américaines, dont beaucoup concernent des événements et des pratiques passés qui sont présentés de façon erronée ou qui ont déjà été corrigés. "

" Nous sommes fiers de nos efforts pour protéger les enfants et nous continuerons à mettre à jour et à améliorer la plateforme. […] Nous proposons des expériences adaptées à l'âge avec des garde-fous stricts, nous supprimons de manière proactive les utilisateurs suspectés d'être mineurs et nous avons lancé des protections de confidentialité supplémentaires pour les mineurs. "