La bataille pour retenir les créateurs de contenu s'intensifie. TikTok vient d'annoncer l'extension de sa fonctionnalité "Abonnement", un système d'abonnements payants qui n'est plus l'apanage des seuls créateurs de directs (LIVE). Lancée initialement en 2022, cette option est désormais accessible à un plus grand nombre de créateurs, leur permettant de monétiser leur audience de manière plus directe. Une stratégie précise pour affronter la compétition directement et empêcher l'exode de ses talents vers des plateformes telles que Patreon ou YouTube.

Comment marche ce système d'abonnement tout frais ?

En s'inspirant des réussites de plateformes telles que Patreon, TikTok offre désormais aux créateurs la possibilité de constituer une véritable communauté rémunérée. Ils peuvent offrir trois niveaux d'abonnement distincts, avec des tarifs et des bénéfices distincts, dans le but de proposer des contenus exclusifs à leurs abonnés les plus dévoués.

Parmi les bénéfices offerts, on note :

Du contenu réservé uniquement aux abonnés : Des vidéos, des notes ou des diffusions en direct uniquement accessibles aux membres abonnés.

Des vidéos, des notes ou des diffusions en direct uniquement accessibles aux membres abonnés. Des voies de communication confidentielles : Un accès exclusif à des zones de conversation (« Sub Space »), des discussions ou des commentaires réservés.

Un accès exclusif à des zones de conversation (« Sub Space »), des discussions ou des commentaires réservés. Des identifiants communautaires : Des insignes progressifs qui se manifestent à côté du nom de l'abonné, accompagnés d'autocollants réservés.

Des insignes progressifs qui se manifestent à côté du nom de l'abonné, accompagnés d'autocollants réservés. Des avantages sur mesure : L'artiste peut également offrir des bénéfices personnalisés tels que des autographes, des rôles particuliers sur Discord ou des sessions de jeu partagées.

Qui peut en bénéficier et quels sont les critères ?

L'accès à cette nouvelle forme de monétisation n'est pas ouvert à tous. TikTok a fixé des critères d'éligibilité assez stricts, signalant sa volonté de réserver cet outil à ses créateurs les plus établis et les plus engagés. Pour pouvoir proposer un abonnement, il faut :

Avoir au moins 18 ans.

Posséder un compte en règle.

Avoir un minimum de 10 000 abonnés.

Avoir généré au moins 100 000 vues de vidéos au cours du dernier mois.

Cette décision garantit que seuls les profils ayant déjà une communauté forte peuvent entamer le processus, évitant ainsi de décevoir les utilisateurs avec des suggestions peu consistantes.

Pourquoi TikTok accorde-t-il une si grande importance aux abonnements ?

Monétiser les vidéos courtes représente un défi considérable. Les seuls revenus provenant de la publicité ne suffisent généralement pas à assurer une source de revenus stable pour les créateurs. En élargissant les abonnements, TikTok diversifie ses sources de revenus tout en ciblant directement l'essence de l'économie des créateurs : le soutien direct de leurs fans.

Cette approche répond à deux besoins simultanés. D'un côté, le but est de garder leurs figures de proue en leur fournissant les moyens pour réussir sur la plateforme, sans nécessiter de diriger leur public vers des services externes tels que Patreon. Par ailleurs, il s'agit de rivaliser directement avec les propositions comparables déjà existantes sur Instagram (Abonnements) et YouTube (Adhésions aux chaînes). La course pour devenir la plateforme "tout-en-un" pour les créateurs est bel et bien lancée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle disponible en France ?

Oui, la France fait partie des premiers pays où cette version étendue des abonnements est déployée, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou encore de l'Espagne. TikTok a annoncé une extension progressive à d'autres marchés dans les semaines à venir.

Quel est le prix d'un abonnement sur TikTok ?

TikTok laisse le créateur définir trois niveaux de prix différents pour ses trois paliers d'abonnement. À titre indicatif, les anciens abonnements LIVE démarraient autour de 2,99 $à 5,99$ par mois. On peut s'attendre à une grille tarifaire comparable, permettant aux fans de soutenir leurs créateurs favoris à différents niveaux.

En quoi la fonction « LIVE Subscription » diffère-t-elle de la version précédente ?

La différence majeure réside dans l'ouverture. Avant, seuls les créateurs diffusant en direct (LIVE) avaient la possibilité d'offrir un abonnement. Désormais, la fonctionnalité, simplement rebaptisée "Subscription", est accessible à un plus grand nombre de créateurs, qu'ils fassent des directs ou non, leur permettant de monétiser l'ensemble de leur contenu.