La saga juridique et politique de six ans touche à sa fin. Comme attendu, TikTok officialise la création d'une coentreprise pour gérer ses opérations aux États-Unis. Cette décision, qui met fin à la menace d'une interdiction pure et simple sur le sol américain, vise à répondre aux préoccupations de sécurité nationale concernant les liens de sa maison mère, ByteDance, avec la Chine.

La nouvelle entité se nomme TikTok USDS Joint Venture. Elle est conçue pour protéger les données de plus de 200 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis.

Quelle est la structure de cette nouvelle entité ?

La coentreprise est majoritairement détenue par un consortium d'investisseurs américains et qui ne sont pas chinois. Les acteurs principaux sont Oracle, la société d'investissement Silver Lake et le fonds MGX, chacun détenant 15 % des parts. ByteDance conserve une participation minoritaire de 19,9 %, se conformant ainsi au seuil légal fixé par la loi américaine.

D'autres investisseurs notables sont de la partie, notamment des entités liées à Michael Dell de Dell Technologies et NJJ Capital de Xavier Niel. La nouvelle structure sera dirigée par Adam Presser en tant que PDG et supervisée par un conseil d'administration de sept membres, majoritairement américains.

Le président américain Donald Trump a salué l'accord sur Truth Social, le qualifiant de " conclusion spectaculaire, finale et magnifique ".

Comment la sécurité des données sera-t-elle assurée ?

La principale mission de la TikTok USDS Joint Venture est de garantir la sécurité des données des utilisateurs américains. Pour ce faire, Oracle jouera un rôle central en tant que partenaire de sécurité de confiance. Toutes les données des utilisateurs américains seront stockées dans l'environnement cloud d'Oracle aux États-Unis, isolées de tout accès par ByteDance.

L'accord stipule également que la coentreprise " réentraînera, testera et mettra à jour l'algorithme de recommandation de contenu " en utilisant les données américaines.

Bien que ByteDance conserve la propriété de l'algorithme et le concède sous licence, la version américaine sera auditée et sécurisée par Oracle, afin d'empêcher toute influence extérieure sur le contenu proposé aux Américains.

Des doutes qui persistent malgré tout

Malgré cet accord, des questions subsistent en matière de sécurité nationale. La conservation par ByteDance d'une participation et la licence du précieux algorithme soulèvent des doutes. Les liens de certains investisseurs avec Donald Trump, comme Larry Ellison d'Oracle, interrogent aussi. L'influence pourrait venir de l'intérieur...