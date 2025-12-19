Dans un mémo interne addressé aux employés et consulté par plusieurs médias, le patron de TikTok, Shou Zi Chew, informe de la signature d'un accord créant une coentreprise américaine pour les activités du réseau social aux États-Unis.

Cet accord marque l'aboutissement de longues négociations menées sous l'égide de l'administration Trump pour répondre aux préoccupations de Washington concernant la sécurité des données des utilisateurs américains (170 millions) et les liens de la maison mère de TikTok, ByteDance, avec la Chine.

Quelle est la nouvelle structure de TikTok aux États-Unis ?

L'accord redessine complètement le paysage de TikTok aux États-Unis. La nouvelle coentreprise sera majoritairement détenue par des investisseurs américains. Un consortium composé du géant du cloud Oracle, de la société de capital investissement Silver Lake et du fonds d'investissement émirati MGX détiendra 45 % des parts (15 % chacun). ByteDance ne conservera qu'une participation minoritaire de près de 20 %.

Le reste du capital, soit un peu plus de 30 %, sera détenu par des affiliés de certains investisseurs existants de ByteDance, dont plusieurs fonds américains. La nouvelle entité sera également dirigée par un conseil d'administration de sept membres à majorité américaine.

Cette structure a été conçue pour répondre aux exigences de la loi américaine qui imposait à ByteDance de céder environ 80 % de ses actifs américains à des investisseurs non chinois.

Comment la sécurité des données et de l'algorithme sera-t-elle assurée ?

Au cœur des préoccupations américaines se trouvaient la protection des données et l'intégrité de l'algorithme de recommandation de contenu.

Oracle jouera un rôle central en tant que partenaire de sécurité de confiance, chargé d'auditer et de valider la conformité de la nouvelle entité aux conditions de sécurité nationale. De plus, toutes les données sensibles des utilisateurs américains seront stockées dans les centres de données cloud d'Oracle basés aux États-Unis.

Concernant l'algorithme, le mémo précise que la nouvelle entité sera chargée de le réentraîner " sur les données des utilisateurs américains pour garantir que le fil de contenu est exempt de toute manipulation extérieure ". La coentreprise prendra également en charge la modération du contenu.

Les entités mondiales de TikTok conserveront néanmoins la gestion de certaines activités commerciales comme l'e-commerce, la publicité et le marketing.

Encore un peu de suspense pour TikTok aux USA

Une loi, validée par la Cour suprême aux États-Unis, obligeait ByteDance à céder ses opérations américaines ou à faire face à une interdiction effective. En septembre, le président Donald Trump a signé un décret approuvant la proposition d'accord et suspendant l'application de la loi pour une période de 120 jours, fixant l'échéance au 23 janvier 2026.

Bien que l'accord soit signé entre les parties, il reste des étapes réglementaires avant la finalisation. L'opération devra notamment obtenir l'approbation du gouvernement chinois. Le président américain Donald Trump avait indiqué en septembre que son homologue chinois Xi Jinping était favorable à la proposition.

Des approbations des deux pays seront également nécessaires pour que la coentreprise soit pleinement opérationnelle.