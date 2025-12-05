Le réseau social TikTok déploie un fil d'actualité " A proximité " qui est dédié aux contenus de proximité. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs de découvrir des restaurants, des événements ou des lieux d'intérêt près de chez eux.

Comment fonctionne le nouveau fil de proximité ?

Ce fil d'actualité affiche des publications en fonction de la localisation de l'utilisateur, de la thématique du contenu et de sa date de publication. L'accès au fil " A proximité " se fait directement depuis l'écran d'accueil.

TikTok explique que les utilisateurs peuvent voir du contenu local lié aux voyages, aux événements ou à la nourriture en fonction de leurs centres d'intérêt. Pour les créateurs, cela signifie que leurs publications peuvent toucher une audience géographiquement ciblée.

Avec les garanties de confidentialité

Le partage de la localisation est optionnel et réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus. Lorsque l'option est activée, l'application utilise les données de l'appareil uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

De plus, tout contenu n'est pas éligible. Les publications issues de comptes privés, celles dont la visibilité est restreinte ou celles postées par des mineurs seront exclues du fil " A proximité ".

La plateforme assure que tout se fait dans le respect des lois locales et de sa politique de confidentialité.

Un soutien aux économies locales

Au-delà d'offrir un contenu plus pertinent, TikTok met en avant le soutien aux économies locales. " Le fil ' A proximité ' augmente la visibilité des petites entreprises, des institutions culturelles et des créateurs locaux. "