L'application de ByteDance prend le taureau par les cornes en matière de modération de contenu. Alors que les feeds "Pour toi" se remplissent de créations assistées par ordinateur, une mise à jour permet enfin de reprendre la main sur ce que l'on consomme. Il ne s'agit plus de subir l'algorithme, mais de le guider avec précision.

Comment fonctionne ce nouveau réglage de contenu ?

C'est une petite révolution ergonomique que déploie actuellement TikTok via son outil de gestion des préférences. Concrètement, une nouvelle option apparaît dans la section "Gérer les sujets".





À l'image des curseurs existants pour la danse ou le sport, vous pouvez désormais déplacer une jauge pour indiquer si vous souhaitez voir plus ou moins de contenus générés par intelligence artificielle. L'objectif n'est pas de supprimer totalement ces vidéos créatives, mais de permettre à chacun de doser son expérience. Ceux qui sont fascinés par ces prouesses techniques peuvent augmenter la dose, tandis que les amateurs d'authenticité pure peuvent la réduire drastiquement.

Pourquoi cette décision intervient-elle maintenant ?

Face à la déferlante de l'IA générative, propulsée par des géants comme OpenAI ou Meta, les plateformes doivent s'adapter vite. Depuis le lancement d'outils comme Sora ou l'arrivée de flux dédiés comme "Vibes" chez la concurrence, la frontière entre le réel et le virtuel s'est considérablement brouillée.





Les créateurs utilisent désormais ces outils pour tout illustrer, de l'histoire ancienne aux fausses célébrités hyper-réalistes. TikTok anticipe ici un besoin de clarté de la part de sa communauté. En donnant ce pouvoir à l'utilisateur, l'application espère maintenir l'engagement de ceux qui pourraient se sentir submergés par des visuels artificiels, tout en soutenant l'innovation des créateurs numériques.

La technologie est-elle infaillible face aux modifications ?

Pour que ces nouveaux filtres de tri soient efficaces, la plateforme teste une technologie de tatouage numérique invisible. Jusqu'à présent, les étiquettes signalant un contenu artificiel pouvaient disparaître si la vidéo était téléchargée puis réuploadée ailleurs.



Avec ce nouveau système de "watermarking" propriétaire, la marque reste incrustée dans les métadonnées de façon illisible pour l'humain, mais parfaitement claire pour les algorithmes de détection de l'application. Cela garantit que même après modification, une vidéo générée par les outils internes ou via des standards comme C2PA restera identifiée comme telle. Une couche de sécurité indispensable pour éviter la désinformation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où trouver ce nouveau paramètre de contrôle ?

Il suffit de se rendre dans vos "Paramètres et confidentialité", de sélectionner "Préférences de contenu", puis de cliquer sur "Gérer les sujets". Le curseur pour le contenu généré par IA s'y trouve.



Le filtrage supprime-t-il toutes les vidéos IA ?

Non, l'outil est conçu pour "adapter" la diversité de votre flux, pas pour censurer. Vous verrez moins de ce type de contenu si vous baissez le curseur, mais il ne disparaîtra pas intégralement.



Qu'est-ce que le fonds d'alphabétisation IA annoncé ?

En marge de ces outils techniques, TikTok lance un fonds de 2 millions de dollars. Il vise à soutenir des organisations comme Girls Who Code pour créer des programmes éducatifs sur la sécurité et la compréhension de l'intelligence artificielle.