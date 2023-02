TikTok n'est plus le bienvenu au sein de la Commission européenne. Il est demandé à l'ensemble des salariés travaillant pour l'instance européenne de supprimer l'application de vidéos au format court de leurs appareils. Ils ont jusqu'à la mi-mars pour cela.

La mesure d'interdiction d'installation de TikTok touche à la fois les appareils professionnels et les appareils personnels des divers collaborateurs, dans la mesure où ils sont enregistrés pour le service de gestion des appareils mobiles de l'exécutif européen.

Des craintes pour les données

Selon un email envoyé aujourd'hui au personnel et consulté par Politico, il est évoqué la protection des données de la Commission européenne et le renforcement de sa cybersécurité. À partir du 15 mars, les appareils sur lesquels l'application est encore installée ne pourront plus avoir accès à certains outils.

Dans le giron du groupe chinois ByteDance, TikTok fait régulièrement l'objet d'une méfiance en matière de sécurité des données personnelles et pour un risque de transfert aux autorités de Pékin. Les États-Unis ont souvent fait mention d'un risque de sécurité nationale.

À la suite d'une mise à jour de sa politique de confidentialité pour l'Europe fin 2022, TikTok a reconnu que des informations sur les utilisateurs sont accessibles depuis la Chine. TikTok a toutefois mis en avant des contrôles de sécurité et des méthodes d'accès dans le respect du Règlement général sur la protection des données.

150 millions d'utilisateurs en Europe

" Nous sommes déçus par cette décision que nous estimons erronée et fondée sur des idées fausses ", a réagi un porte-parole de TikTok, suite à la décision de la Commission européenne. Il ajoute que la Commission a été contactée pour " rétablir la vérité. "

Plus de 150 millions d'utilisateurs actifs en Europe sur TikTok chaque mois ? Des amoureux des livres, des gourmands, des artistes émergents ou encore des agriculteurs, découvrez comment TikTok réinvente notre culture de façon unique ⬇️ https://t.co/EG0v9rfRqt — TikTok France (@tiktok_France) February 17, 2023

La semaine dernière, TikTok a dévoilé le chiffre de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois en Europe et a annoncé son intention d'accroître ses capacités de stockage en Europe.