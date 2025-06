Le feuilleton TikTok aux États-Unis connaît un énième rebondissement. Alors que l'échéance était fixée au 19 juin, le président Donald Trump va signer un décret pour accorder un nouveau délai de 90 jours à la plateforme.

C'est la troisième fois que l'administration Trump repousse l'application d'une loi votée en 2024. Elle impose une interdiction de TikTok (US) si sa maison mère chinoise, ByteDance, n'en cède pas le contrôle.

La raison officielle du report ? Laisser le temps de finaliser un accord pour que « le peuple américain puisse continuer à utiliser TikTok avec l'assurance que ses données sont en sécurité ».

Un feuilleton politico-économique sans fin

Tout semblait pourtant bouclé plus tôt cette année. Un accord prévoyait de transférer la majorité du capital de TikTok US à des investisseurs américains et ByteDance aurait conservé 20 % des parts dans la société issue de la scission.

C'était sans compter l'annonce par Donald Trump de droits de douane massifs visant la Chine, qui a instantanément gelé la transaction côté chinois. Aujourd'hui, Donald Trump se montre confiant et reconnaît qu'il faudra l'aval de Pékin pour toute solution. « Je pense que le président Xi finira par donner son accord. »

Le délai supplémentaire ne fait pas l'unanimité et pourrait virer au casse-tête juridique. Plusieurs élus dénoncent une manœuvre allant contre la loi. En théorie, les fournisseurs de services comme Apple et Google s'exposent à des amendes colossales pour avoir maintenu l'application TikTok accessible.

TikTok, imperturbable au cœur de la tempête ?

L'application TikTok revendique 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis et reste la deuxième application la plus téléchargée sur Android.

En début d'année, le vent de panique qui avait soufflé chez les créateurs outre-Atlantique s'est calmé. La plupart d'entre eux sont désormais convaincus que l'interdiction de TikTok sur le sol américain n'arrivera pas.

Pour des inquiétudes d'utilisation de données d'Américains par la Chine, la cession du précieux algorithme de recommandations de TikTok est le nerf de la guerre. Reste que ByteDance ne semble pas disposé à céder.