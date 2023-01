Le réseau social TikTok est de nouveau pointé du doigt pour sa façon de gérer le succès de certains utilisateurs ou certaines productions.

La plateforme propose ainsi un flux "Pour Toi" censé refléter les préférences des utilisateurs en fonction des contenus auxquels ils accèdent le plus. Un algorithme analyse le temps passé par ces derniers sur chaque contenu pour adapter alors les propositions étant faites. Cela permet en théorie de proposer du contenu personnalisé à chaque utilisateur en fonction de ses gouts.

Mais selon Forbes, TikTok manipulerait de façon parfois excessive les flux, afin de mettre en avant certains TikTokeurs ou contenus.

Du contenu manipulé

D'anciens employés de TikTok auraient ainsi partagé le fait que certains disposaient d'une fonctionnalité spéciale permettant de doper artificiellement la popularité de certains contenus. En fonction des communications internes du réseau, les employés sont amenés à augmenter manuellement la portée de vidéos spécifiques.

En clair : il serait possible pour les employés de TikTok de court-circuiter l'algorithme en place afin de faire apparaitre certaines vidéos de façon forcée dans le flux "Pour toi", via un simple bouton. L'objectif est alors d'atteindre un certain nombre de vues pour une vidéo sélectionnée qui peut être à des années-lumière du contenu normalement consulté par les utilisateurs.

Selon le rapport de Forbes, "le nombre total de vues de vidéos 'propulsées' représente une grande partie du nombre total de vues de vidéos quotidiennes, environ 1 à 2%, ce qui peut avoir un impact significatif sur les mesures."

TikTok admet à moitié

Si la manipulation est également en usage sur les autres réseaux sociaux, ces derniers affichent régulièrement une notification indiquant que le contenu est sponsorisé ou sélectionné par la plateforme. Tik Tok de son côté ne prévient pas les utilisateurs, et utilise ces manipulations à des fins mercantiles afin d'augmenter artificiellement la portée des comptes de certaines marques afin de signer des partenariats commerciaux avec elles par la suite...

Augmenter la popularité d'une marque sur son propre réseau, c'est avant tout faire croire à la marque qu'elle est particulièrement suivie ou que sa portée est plus importante que la réalité sur la plateforme en question. Les accords financiers de partenariats qui en découlent sont ainsi noués sur une tromperie. Qui plus est, les acteurs de la plateforme qui n'ont pas eu droit à ce coup de pouce peuvent également se sentir lésés.

Si aucune marque n'a porté plainte ou dénoncé un contrat pour l'instant, la confiance en TikTok pourrait s'effriter au fil du temps.

De son côté TikTok explique "mettre en avant certaines vidéos pour aider à diversifier l'expérience de l'utilisateur et présenter des créateurs émergents ou connus de la communauté TikTok." la plateforme précise que "Seules quelques personnes, basées aux États-Unis, sont habilitées à valider les contenus mis en avant sur le territoire américain", balayant ainsi l'idée que TikTok puisse être piloté par le gouvernement Chinois à des fins de propagande.