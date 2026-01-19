Le géant des réseaux sociaux TikTok a déployé une nouvelle application, PineDrama. Pour le moment, elle concerne les États-Unis et le Brésil avec un format de séries TV où chaque épisode ne dure qu'environ une minute.

Disponible sur Android et iOS, l'application est actuellement gratuite et sans publicité, même si son modèle économique pourrait évoluer par la suite. L'accès se fait via un compte TikTok existant.

Quel est le concept de PineDrama ?

PineDrama propose une expérience similaire à TikTok, mais entièrement dédiée à la fiction. Les utilisateurs peuvent découvrir des contenus via un onglet Découvrir, avec des sections Tendances ou se laisser guider par un flux vertical de recommandations.

Des genres variés comme le thriller, la romance ou le drame familial sont proposés, avec des titres accrocheurs tels que " Love at First Bite " ou " The Officer Fell for Me ".

L'interface permet de consulter son historique, de sauvegarder ses favoris et d'interagir via des commentaires, le tout dans une interface épurée pensée pour le mobile.

Déjà une concurrence en place

L'arrivée de PineDrama fait suite à un engouement initial pour ces contenus en Chine. L'application entre en concurrence avec des acteurs déjà implantés comme ReelShort et DramaBox, tout en visant des niches de fans.

Une recette avec des histoires à petit budget, des rebondissements constants et des thématiques ciblées.