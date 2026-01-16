TikTok intensifie sa lutte contre la présence d'utilisateurs trop jeunes. Dans les semaines à venir, une technologie de détection avancée, testée depuis un an, sera généralisée sur le continent européen. L'objectif est clair : identifier et bloquer plus efficacement les comptes des moins de 13 ans. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de pression réglementaire croissante visant à garantir la sécurité des mineurs en ligne.

Comment cette nouvelle technologie fonctionne-t-elle concrètement ?

Le fonctionnement de ce nouveau dispositif repose sur une intelligence artificielle qui analyse un ensemble de « signaux » pour prédire l’âge d’un utilisateur. Ces signaux incluent les informations fournies sur le profil, le type de vidéos publiées, ainsi que le comportement général sur la plateforme. Le système ne se contente pas de la date de naissance déclarée, souvent facile à contourner, mais cherche des indicateurs de cohérence pour repérer les profils suspects.

Il est important de noter que la suppression d'un compte n'est pas automatique. Lorsqu'un profil est signalé par la technologie, il est transmis à une équipe de modération spécialisée. C'est un modérateur humain qui prend la décision finale de bannir ou non le compte, ce qui permet de limiter les erreurs et les blocages injustifiés. Cette approche multi-couche combine donc la technologie, les signalements des utilisateurs et l'intervention humaine.

Quelles sont les options en cas de blocage d'un compte ?

Si un utilisateur estime que son compte a été banni par erreur, il ne se retrouve pas sans solution. TikTok a prévu un processus d'appel pour permettre de contester la décision. L'utilisateur peut alors prouver son âge par différents moyens afin de récupérer son accès, garantissant ainsi un droit de recours.

Plusieurs options sont proposées pour cette vérification. Il est possible de passer par un service tiers d'estimation de l'âge facial, comme celui de la société Yoti. D'autres alternatives incluent une autorisation par carte bancaire ou la soumission d'une pièce d'identité officielle approuvée par le gouvernement. Ces méthodes visent à offrir une flexibilité suffisante tout en assurant une confirmation fiable de l'âge.

Pourquoi TikTok renforce-t-il ses contrôles maintenant ?

Cette initiative n’est pas le fruit du hasard. Elle répond à une pression croissante exercée par les autorités en Europe concernant la protection des mineurs en ligne. La vérification de l'âge est un sujet central du nouveau règlement sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA), qui impose des obligations plus strictes aux grandes plateformes. En déployant cet outil, TikTok cherche à montrer sa coopération avec les régulateurs, notamment la commission irlandaise de la protection des données, son principal interlocuteur dans l'UE.

Le réseau social, qui supprime déjà environ 6 millions de comptes de moins de 13 ans chaque mois dans le monde, reconnaît l'ampleur du problème. Ce renforcement s'inscrit aussi dans un débat plus large, puisque certains gouvernements, comme en France ou au Danemark, envisagent de relever l'âge minimum légal pour l'accès aux réseaux sociaux à 15 ans. Pour les adolescents qui passent le filtre, TikTok rappelle que des mesures de protection sont activées par défaut, comme des limites de temps d'écran et une messagerie restreinte.